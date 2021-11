Pékin dans la mire du trio tissé serré des Dufour-Lapointe

Ç’a été un super bel été pour nous, lance Justine Dufour-Lapointe, médaillé. On a enfin pu s'entraîner la quantité qu'on voulait et qui est plus désirable pour aller à des Jeux olympiques. On a pu voyager, avoir un peu plus de temps sur la neige. Je me sens un peu plus prête à affronter cette saison, mais aussi beaucoup plus outillée et sereine.

Depuis les Championnats du monde en mars au Kazakhstan, les deux sœurs ont enchaîné les camps d’entraînement : Banff, mont Hood (en Oregon), rampe d’eau au Québec et dernièrement Zermatt, en Suisse, pour peaufiner leur préparation.

Des conditions d’entraînement nettement plus optimales que celles qu’elles ont eues la saison dernière.

Je réalise maintenant que l'an passé je n’étais vraiment pas prête et que ce n'était pas vraiment sain de nous envoyer en Coupe du monde comme ça après avoir fait juste 5 jours de ski. C'était un gros défi pour nous et on l'a affronté, du mieux qu'on pouvait, sans vraiment savoir les conséquences.

Justine et Chloé Dufour-Lapointe lors de leur camp d'entraînement à Zermatt, l'an dernier. Photo : Soeurs Dufour-Lapointe

Si le recul de Justine sur la scène internationale était aussi soudain qu’inhabituel pour celle qui est montée sur le podium en moyenne 5 fois par saison en Coupe du monde au cours des 10 années précédentes, celui de Chloé est plus marqué depuis quelques années déjà et inquiétant pour sa participation aux prochains Jeux olympiques.

Les places dans l’équipe canadienne de ski acrobatique sont limitées et Chloé Dufour-Lapointe, médaillée d’argent à Sotchi, n’est pas retournée sur le podium en Coupe du monde depuis 2017 et a lentement glissé au classement mondial. Il ne lui reste que quelques mois pour retrouver les résultats qui lui permettront d’être sélectionné pour ce qui serait, peu importe, ses derniers Jeux olympiques.

Mais elle assure qu’elle a déjà retrouvé le désir de performer au plus haut niveau qui lui avait manqué les dernières années, entamé notamment par le cancer qu’a combattu sa mère.

Lorsque je me suis rembarquée dans un cycle de quatre ans [après les Jeux de Pyeongchang], je voulais faire les choses autrement, explique-t-elle. Une de ces choses était de changer mes sauts. Je voulais continuer de pousser parce que si je ne poussais pas dans le sport, c'est sûr que je n'allais pas me ramasser dans les tops. Je n'allais pas atteindre mes objectifs. Bâtir un saut, ça prend du temps. J'ai accepté que les résultats descendent.

J'avais perdu un peu la flamme, avoue aussi Chloé. Mais ça fait deux ans que je l’ai regagnée. Mais surtout l'année passée grâce à la pause de la COVID. Ça m'a aidé beaucoup de m'éloigner du sport, du ski. Ça m'a fait réaliser que j'aimais encore ça, que j'avais le feu en moi. Ça m'a permis d'établir exactement comment je voulais me sentir aux prochains Jeux, comment je voulais aborder ces deux dernières années. Puis, je pense que ça m'a fait le plus grand des biens. Ça m'a redonné de l'énergie et du sourire.

Sans toute la famille... mais avec Maxime

Les athlètes qui iront aux prochains Jeux olympiques ne pourront profiter du soutien immédiat de leur famille en raison de la pandémie. Les contacts seront limités aux applications de vidéoconférence, au courriel et au bon vieux téléphone pour rejoindre ses proches, privés de déplacement en Chine, dans des moments parfois exaltants, parfois angoissants.

Maxime Dufour-Lapointe a pris sa retraite avant les Jeux de Pyeongchang, en 2018. (Photo: Radio-Canada/Christine Roger) Photo : Radio-Canada

Mais, si elles sont sélectionnées pour Pékin, Chloé et Justine auront un soutien de taille dans le village olympique, qu’elles devront toutefois partager avec l’ensemble de l’équipe canadienne.

Retraitée du sport et bien lancée dans ses études en médecine, Maxime Dufour-Lapointe prendra une pause de quelques semaines pour accompagner en tant que mentor les athlètes de la délégation avec Jill Officer, Geneviève Saumur, Sherraine Schalm et Seyi Smith.

Le rôle de mentor des athlètes, ce n'est pas un rôle sur papier avec des checklists. Ce n'est pas un rôle circonscrit. Je pense que la meilleure manière de le décrire, c'est que je vais devenir une grande soeur pour des athlètes qui vont vouloir partager leur expérience olympique avec moi.

Comme les bosseurs Vincent Marquis ou Jean-Luc Brassard par le passé, raconte l’aînée des trois soeurs, elle tentera tout simplement d’être une bonne oreille pour les athlètes pris au coeur du maelstrom que peuvent devenir les Jeux olympiques.

Je trouve que c'est un beau rôle. C'est le fun de parler avec des athlètes qui sont déjà passés par là, qui ont un peu plus d'expérience, qui peuvent te rassurer ou qui peuvent être une figure rassurante, mais connue dans un milieu qui est festif, qui est tellement intense, qui peut être tellement stressant. Ça amène un peu de familiarité pour diminuer le stress et offrir un climat le plus optimal possible pour nos athlètes.

Je pense que je le prends comme un privilège d'être un mentor des athlètes. C'est un bonus de pouvoir être là avec mes soeurs, de vivre ces Jeux-là d'une manière complètement différente. Et de savoir qu'il n'y a pas de spectateurs étrangers qui peuvent venir aux Jeux, déjà, d'être dans le même fuseau horaire, c'est une grande joie pour mes soeurs et moi, de pouvoir se parler plus facilement déjà, c'est une grande chance qu'on va pouvoir avoir. Une citation de :Maxime Dufour-Lapointe

Une transition déjà bien amorcée

Si Chloé a déjà annoncé que Pékin sera ses derniers Jeux, Justine se fait plus évasive. Je pense que la question sur ce qui se passe après les Jeux, je vais l'avoir après les Jeux , dit simplement la benjamine de 27 ans.

La fin de leur carrière athlétique ne sera pas toutefois la fin de leur trio dans l’espace public. Elles lancent formellement jeudi la deuxième collection de vêtements hivernaux et couches de base de leur marque tissées serrées.

On n'aurait pas parti tissées serrées si ça n'avait pas été nous trois dedans, investies à 100% , appuie Chloé.

On s'est jamais cachés de ça. On aime la mode. On voulait se lancer dans le vêtement, puis on trouvait que les combines c'était notre expertise et on voulait amener un vent de fraîcheur dans un marché qui est pas mal juste noir et blanc , relate Maxime qui assure qu’elle arrive sans mal à combiner les études en médecine et les nombreux suivis que demandent une telle entreprise.

On voulait créer un item que les jeunes femmes allaient se sentir fortes, qu'elles allaient se sentir à l'aise de porter et qui allait peut-être les inciter à bouger et jouer dehors et profiter de nos beaux hivers québécois. Une citation de :Justine Dufour-Lapointe

C’est peut-être pour Chloé, 29 ans, que le lancement est le plus significatif. La cadette étudie en gestion et design mode à l’UQAM, et elle ne se cache pas du fait que ce projet lui permet de se projeter plus facilement dans son après-carrière sportive.

Je suis prête à me lancer dans d'autres choses. Je pense que tissées serrées, c'est ma transition, souligne-t-elle. C'a toujours fait partie de moi la mode. Je profite de chaque moment qu'il me reste en tant qu'athlète. Je veux vraiment à 100% avoir des bons souvenirs chaque jour qu'il me reste.

Et des jours pour la skieuse acrobatique, il en reste de moins en moins.

Il ne reste que trois mois, jour pour jour, avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin.