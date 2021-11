L’ultime retour de Jasey-Jay Anderson

L’homme a toujours dans l’œil cette étincelle du gamin qui prépare un mauvais coup. Et cette fois, le plan qu’il fomente est de surprendre le monde du surf des neiges, et ultimement lui-même, bien qu’il ait confiance en son talent et en ses connaissances.

Il doit d’abord obtenir une place dans l’équipe canadienne pour participer à quelques épreuves de la Coupe du monde.

Une fois que c’est fait, honnêtement, me qualifier pour les Olympiques ça devrait être assez facile, révèle le sympathique athlète de Mont-Tremblant. Quand j’ai accès aux Coupes du monde, tu prends la moyenne des résultats et, historiquement, si j’ai trois à cinq départs, je suis capable de sortir un top 8, ce qui est le but. Et même, j’aimerais glisser un podium là-dedans.

Les ambitions sont grandes même s’il sait qu’un seul poste est disponible avec l’équipe du Canada. Et c’est le 25 novembre, à Nakiska, en Alberta, que tout se décidera, dans une seule épreuve. Anderson partira s’entraîner au Yukon pendant deux semaines avant cette date fatidique.

Je ne suis peut-être pas obligé de gagner, mais c’est ce que je vise, c’est juste gagner la course, comme ça je ne suis pas obligé de faire des calculs, parce c’est selon ce que les autres compétiteurs vont faire, explique-t-il. L’équipe nationale a des places réservées pour un certain nombre de Canadiens en Coupe du monde. Quelques-uns qui ont fait un top 3 en Coupe Nor-Am l’année précédente, eux, ils ont leur place protégée.

Réaliste, mais imprévisible

Jasey-Jay Anderson n’a pris part qu’à deux Coupes du monde l’hiver dernier, sans obtenir de résultat intéressant. Il jouera donc son va-tout dans une seule et unique course. Ce qui l’inquiète surtout, ce sont les conditions météo qui prévaudront cette journée-là.

Je ne suis pas inquiet de gagner, j’ai confiance que ça se fait relativement bien, dit-il. Mais aussitôt que tu vas avoir un 15 cm de neige, ou quand tu descends, pour toi, il y a eu du vent… Quand tu as des rafales, une fois tu vas avoir un vent de face, une autre fois un vent de dos. Ça change. Et ça, ça peut peser dans la balance. Si ce n’est de la météo, je suis confiant du résultat potentiel.

Jasey-Jay Anderson est en liesse après avoir remporté l'or aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Jasey-Jay Anderson devait prendre sa retraite au sommet après avoir remporté l’or aux Jeux de Vancouver en 2010. On l’a cependant revu à Sotchi en 2014 et à Pyeongchang en 2018, 20 ans après sa première expérience à Nagano.

Aucun athlète canadien n’avait pris part à six JO d'hiver avant lui. Or, il pourrait hausser la barre d’un autre cran en 2022 en Chine.

La raison pour laquelle je veux aller aux Olympiques, c’est que je veux voir ce qui est possible. À 46 ans, est-ce que ça se fait gagner les Olympiques en snowboard alpin? N’importe quel athlète qui se ferait dire qu’il est assez bon pour aller aux Jeux dirait oui. Une citation de :Jasey-Jay Anderson

Honnêtement, je suis l’un des meilleurs candidats pour une médaille au Canada, poursuit-il. Aussi bien de courir la chance. Il n’y aurait rien de pire que de regarder avec le recul, dans quelques mois ou quelques années, et dire : "Ah, j’aurais dû le faire." C’est juste pour voir, savoir où j’en suis.

Pékin dans sa lentille

Ce quadruple champion du monde sait assurément où il s’en va et il connaît même la piste où il pourrait viser une deuxième médaille olympique.

La dernière fois que je suis allé sur la piste où on va courir, la Secret Garden, j’avais fait une 7e place il y a deux ans. C’est une piste qui est bonne pour mes capacités. Plus c’est à pic, mieux je réussis. Celle-là, elle n’est pas si mal. Habituellement, nos pistes olympiques sont assez plates et le dénivelé aussi est plat. Dans celle-là, il y aura un peu plus de piquant.

Et assurément, s’il se qualifie, il se fera plaisir sur le parcours chinois.

C’est toujours pour le plaisir, mais d’une façon contraire, c’est plus pour le résultat, pour voir ce qui est possible.

Cela dit, nul n’est éternel et son corps lui rappelle que la vingtaine n’est qu’un lointain souvenir.

À 46 ans, les entraînements, ce n’est plus pareil, même si j’ai le calibre. Quand j’étais plus jeune, je pouvais me lever et aller sortir le niveau de compétition de cette journée-là. Aujourd’hui, il faut vraiment que je me concentre exponentiellement. L’énergie est plus ailleurs que sur ma tâche. Me lever le matin, c’est plus difficile après un gros entraînement, je ne récupère pas aussi vite. Une citation de :Jasey-Jay Anderson

L'athlète avant l'entrepreneur

Ce qui occupe le plus clair de son temps, c’est la compagnie qu’il a créée avec sa femme il y a plus de 10 ans. Le couple dessine, conçoit et produit des skis et des planches.

Anderson devra cependant mettre les plans d'Iciski en veilleuse au cours des prochains mois s’il atteint ses objectifs sportifs.

C’est sûr que c’est difficile de compétitionner et travailler à l’entreprise parce que les deux sont l’hiver, souligne-t-il. Les ventes et le développement se font l’hiver, comme ma vie de compétitions. Je ne fais pas autant de ventes que je pourrais, mais le potentiel est énorme. Nous vivons bien. Il y a beaucoup de demandes pour ce que nous faisons. Ce sont des skis sur mesure. Je veux développer le produit pour qu’il soit mieux que ce qui se vend en boutique. Et nous sommes déjà là.

Et tout ce savoir acquis sur les pentes, de par le monde, aurait-il envie de le partager avec de jeunes planchistes?

Ça m’intéresse parce que j’ai trop de connaissances pour laisser aller ça, sauf que le contexte est difficile, admet celui qui pratique son sport depuis ses 13 ans. Dans les années 90, pousser les athlètes trop loin, c’était la norme. J’ai grandi dans ce monde-là, donc pour moi, c’est juste normal de pousser, pousser et pousser jusqu’à ce que tu sois allé trop loin. Mais c’est une façon de se connaître. Il faut aller trop loin pour savoir où est ta limite. Mais les jeunes, de nos jours, ne sont pas prêts à connaître ça.

Sans le crier sur tous les toits, Jasey-Jay Anderson prodigue des conseils à quelques athlètes. Des Chinois, surtout.

Les Chinois ont encore la mentalité des années 90 et d’avant. Ils n’ont pas peur de se pousser. Ils n’ont pas les mêmes freins qu’on a imposés sur le système canadien. Donc, c’est plus facile de coacher pour moi. Je suis capable de pousser, sans avoir de frictions ou trop de questionnements sur ce qui se passe. Une citation de :Jasey-Jay Anderson

C’est bon d’expliquer que le jeune comprenne, mais quand tu commences à sortir des zones de confort et qu’il ne connaît pas ça du tout, il n’est pas prêt à savoir jusqu’où il peut repousser ses limites. La communauté chinoise, c’est déjà dans son ADN, on dirait.

Le surf des neiges est un sport en difficulté au Canada. Mais cela, se désole-t-il, n’a rien de nouveau.

Le snowboard alpin, c’est vraiment un sport fragile, depuis le début, constate Anderson. Il y a eu des phases où il y a eu plus de monde, mais ç’a beaucoup rapport avec la disponibilité des entraîneurs. Quand tu en as, tu peux faire une équipe. Mais c’est très, très difficile d’en trouver. Il n’y a personne qui connaît ça assez et qui est capable de prendre le temps de le faire. Ce qui est difficile aussi, c’est le contexte dans lequel les entraîneurs doivent travailler. Les temps ont beaucoup changé.

Le potentiel canadien

Quelques Canadiens ont le talent, estime-t-il, dont Arnaud Gaudet, 21 ans, médaillé de bronze aux mondiaux en 2020.

C’est notre meilleur, il performe super bien, dit le vétéran avec conviction. Il est jeune, il a la volonté et son père est son entraîneur. C’est avec lui que je vais m’entraîner. Même si Arnaud est notre meilleur, il ne s’entraîne pas avec l’équipe canadienne. C’est vraiment beau ce qu’ils font ensemble. Il y a encore du travail à faire, mais c’est un jeune avec un potentiel énorme. J’ai hâte de voir où sa carrière va aller. C’est rare qu’on voie des potentiels comme ça passer.

Pour l’heure, celui qu’on surnomme le Phénix se consacre à son énième retour avant tout autre projet. Et il a bien l’intention d’ajouter un chapitre heureux à une biographie déjà bien garnie.