Les Alouettes se mesurent aux meilleurs de la LCF

Les Alouettes de Montréal s’attaquent à leur plus gros test de la saison en affrontant les Blue Bombers de Winnipeg ces deux prochaines semaines.

Les Bombers sont les champions en titre de la Coupe Grey, et ils ont la meilleure fiche de la Ligue canadienne de football (LCF) avec 10 victoires contre 1 seul revers.

La défense de Winnipeg est, de loin, la plus intraitable du circuit. Les Bombers ont accordé 66 points de moins que toute autre équipe. Ils ont créé 33 revirements, un sommet dans la LCF.

Comme si ce n’était pas suffisant, les Blue Bombers reviennent d’une semaine de congé et ont gagné leur dernier match 45-0.

Du côté des Alouettes, autant les joueurs que les entraîneurs sont conscients de la force de l’adversaire, sans être intimidés.

Le vétéran joueur de ligne à l’attaque Tony Washington se demande si les Bombers ont vraiment eu de l'opposition récemment, puisqu'ils ont disputé leurs cinq derniers matchs contre les Elks d'Edmonton et les Lions de la Colombie-Britannique, deux équipes qui n'ont pas gagné en plus d'un mois.

On verra... On verra qui ils sont , en essayant de ne pas trop provoquer l’adversaire.

Patrick Levels reconnaît que les Bombers méritent d’être favoris, mais refuse de baisser les bras.

On ne s’en va pas là pour jouer un bon match. On s’en va là pour gagner un match de football et revenir ici poursuivre notre mission , a-t-il lancé.

Le facteur Trevor Harris

Le match de samedi à Winnipeg sera le premier départ de Trevor Harris avec les Alouettes.

Le vétéran a eu l’occasion de se tremper les orteils dans l’attaque de Khari Jones au quatrième quart du match contre les Roughriders la semaine dernière. S’il a réussi une passe de touché, il a aussi été constamment pressé et a été rejoint deux fois derrière la ligne de mêlée.

Les Alouettes devront connaître une meilleure journée en protection de passe, sinon Harris pourrait trouver le temps long.

Le vétéran Kristian Matte sera de retour à la position de centre. La recrue Patrick Davis était le partant la semaine dernière et le test n'a pas été concluant. Les Montréalais ont accordé 5 sacs, une de leurs pires performances de la saison.

L’entraîneur de la ligne offensive, Luc Brodeur-Jourdain, sait que son groupe en aura plein les bras face à la défense des Blue Bombers.

Ils ont la possibilité de s’amener en vitesse, en puissance ou en créant de la confusion, ce qui constitue de grands atouts , a-t-il analysé.

Quand il est au sommet de sa forme, Trevor Harris lit rapidement les défenses adverses et décoche ses passes sans perdre de temps.

Je dois lire les couvertures du mieux que je peux et envoyer le ballon là où il doit aller, a-t-il dit. J’essaye d’être comme un facteur et de distribuer le courrier où il doit aller pour que les joueurs puissent faire les jeux.

Déstabiliser Zach Collaros

Le quart des Blue Bombers Zach Collaros connaît la meilleure saison de sa carrière et domine la ligue avec 2832 verges de passes, 18 touchés et seulement 6 interceptions.

Il est aussi en voie de disputer tous les matchs de son équipe, ce qu’il n’a jamais réussi comme quart partant. Il a toujours raté quelques matchs en raison de blessures, ce qui l’a peut-être rendu un peu plus prudent.

La défense des Alouettes, qui est au premier rang pour les sacs, tentera donc de rendre sa pochette protectrice inconfortable.

Le joueur du mois dans la LCF David Ménard tentera d’ajouter à son record personnel de huit sacs depuis le début de la saison.

C’est le genre de quart qui ne veut pas trop se faire frapper en raison de son historique de blessures. C’est sûr que nous, notre objectif est de le déranger, de l’affecter, de nous rendre à lui pour qu’il n’ait pas une belle pochette protectrice et qu’il n’ait pas le temps de lancer , a déclaré le Saguenéen des Alouettes.

Zach Collaros n’a pas eu beaucoup de succès contre les Montréalais, comme l'indique sa fiche de 4 victoires en 10 matchs avec 10 passes de touché contre 11 interceptions.

Toutefois, il n’a pas affronté l’escadron montréalais depuis qu’il fait partie de la grosse machine de football des Blue Bombers à Winnipeg.