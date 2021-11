L’entraîneur d’Andre De Grasse visé par une enquête pour inconduite sexuelle

Le Centre américain pour le sport sécuritaire ( U.S. Center for SafeSport) vient tout juste de déclencher une enquête portant sur l'homme de 51 ans qui est installé en Floride, a indiqué l'avocat de Reider, Ryan Stevens, par voie de communiqué transmis à La Presse canadienne.

Nous n'avons toujours pas reçu de preuves pour valider ces allégations, a précisé Me Stevens dans le document. Le code du sport sécuritaire définit l'inconduite sexuelle de manière très vague.

L'avocat a ajouté que son client n'a pas été averti du dépôt de ces allégations, ce qui signifie que l'enquête est incomplète ou qu'elle vient tout juste de commencer... Rana ne mérite pas de voir son nom et sa réputation être traînés dans la boue avant l'aboutissement du processus et la présentation des preuves .

Les allégations contre Reider n'ont d'ailleurs jamais été soumises au processus judiciaire jusqu'ici.

De Grasse a décroché trois médailles aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier, dont l'or au 200 m, devenant l'athlète canadien le plus décoré de l'histoire des JO avec six podiums.

L'Ontarien de 26 ans et sa conjointe, l'Américaine Nia Ali, la championne du monde en titre du 100 m haies, ont quitté Phoenix afin de s'entraîner avec Reider à Jacksonville, en Floride, en décembre 2018.

Athlétisme Canada a déclaré qu'en fonction des informations dont elle dispose, aucun athlète canadien ne fait l'objet d'allégations.

Le club d’athlétisme Tumbleweed, dirigé par Reider, entraîne également le meilleur sprinteur britannique, Adam Gemili, et l'Américain Trayvon Bromell. Il a aussi dirigé des athlètes tels que les sprinteurs américain et néerlandais Christian Taylor et Dafne Schippers.