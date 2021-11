Alphonso Davies prêt à s’éclater à Edmonton contre le Costa Rica et le Mexique

C’était le 28 novembre 2010, si le souvenir évoqué jeudi, en point de presse virtuel, est exact. Les Alouettes de Montréal affrontaient les Roughriders de la Saskatchewan pour la 98e Coupe Grey.

Ce n’était pas le football auquel Davies, qui aurait alors été âgé de 10 ans, était habitué.

Je suis resté là cinq minutes, puis je suis parti, car je devais rentrer à la maison, a raconté Davies. J’ignore comment je suis entré. Je n’avais pas de billet. J’ai vu qu’il y avait un match. Je suis entré. Personne ne m’a vu. Mais je suis parti aussitôt. Ça ne m’intéressait pas vraiment.

Quand Davies y retournera, la sécurité sera sans doute dans les parages, mais pour une tout autre raison. Le petit garçon d’Edmonton est devenu le visage du programme masculin de Canada Soccer, et il rentre à la maison pour deux matchs cruciaux de qualification pour la Coupe du monde de 2022, les 12 et 16 novembre prochains, contre le Costa Rica et le Mexique.

Triple champion d’Allemagne à 21 ans tout juste avec le Bayern de Munich, Davies n’a jamais eu l’occasion de jouer un match professionnel dans la ville qui l’a vu grandir. D’abord formé au sein des Strikers d’Edmonton, il s’est joint à l’académie des Whitecaps de Vancouver en 2015.

C’est là qu’il a signé son premier contrat professionnel. C’est aussi avec Vancouver qu’il a fait ses débuts en USL, puis en MLS. C’est à Montréal qu’il a joué pour la première fois avec l’équipe canadienne en 2017. C’est à Munich qu’il terrorise désormais l’Europe.

Ses équipes ne lui ont jamais donné la chance de jouer devant les siens. C’est la semaine prochaine que ça change.

Quand j’étais jeune, j’aimais simplement jouer au football avec mes amis, a souligné Davies. J’aimais la compétition avec les autres enfants. Maintenant, voilà que je peux jouer avec l’équipe nationale chez moi. Je vais me sentir comme si j’étais de retour sur un terrain avec les Strikers d’Edmonton, en train de m’amuser avec mes amis.

Jouer devant ma famille, devant 40 000 personnes, ça n’arrête pas de me faire sourire. Une citation de :Alphonso Davies

Il ne vient pas en touriste. C’est bien un voyage d’affaires pour le joueur qui a déjà tant fait pour le soccer au Canada, de son transfert record au Bayern à la conquête de la Ligue des champions de l’UEFA en passant par ses buts d’anthologie pour la feuille d’érable, comme dans la victoire du 13 octobre, à Toronto, contre le Panama.

Actuellement 3e de la phase finale de qualification de la CONCACAF, le Canada (2-0-4, 10 points) pourrait faire un pas de géant vers le Qatar avec un maximum de points contre le Costa Rica (1-2-3, 6 points) et le puissant Mexique (4-0-2, 14 points).

Davies se souvient d’avoir assisté à des matchs de la Coupe du monde féminine de 2015 au stade du Commonwealth. Il garde surtout en mémoire l’ambiance électrique qui y régnait, et il souhaite que le public d’Edmonton en remette pour la visite du Costa Rica et du Mexique, malgré le froid attendu – ou peut-être à plus forte raison –, car les Canadiens sont bien habitués , a-t-il prévenu.

Quand nous avons accédé à la phase finale, certaines personnes nous ont sous-estimés, a soutenu Davies. Nous nous faisons un devoir de montrer au monde que nous pouvons jouer au football, nous aussi. Certains jugent que nous ne sommes pas un pays de football, que le Canada n’est que le pays du hockey. Nous voulons changer ça en allant à la Coupe du monde de 2022.

Lorsqu’il était enfant, Davies n’avait pas d’idole dans l’équipe canadienne masculine. Sa génération est en train de changer la donne.

Que les autorités du stade du Commonwealth soient prévenues : il se pourrait que des jeunes fous du ballon rond essaient d’y entrer, et pas que pour cinq minutes.