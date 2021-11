Yvon Lambert, un improbable parcours et une glorieuse époque

Dans Yvon Lambert, un glorieux au cœur de la dynastie paru aux Éditions Hurtubise, l’ancien numéro 11 du Canadien de Montréal nous entraîne dans un parcours étonnant qui nous fait réaliser à quel point il a eu à trimer dur pour connaître une carrière aussi prolifique qu’improbable.

Sa première paire de patins, ceux que son père avait déjà usés à la corde, il les a chaussés pour la première fois à l’âge de 13 ans. Il a 15 ans quand il participe à ses premiers matchs dans une ligue de garage pour adultes dans son village natal de Saint-Germain-de-Grantham, près de Drummondville.

Jamais il n’aurait cru qu’il jouerait dans la Ligue nationale. Encore moins qu’un livre lui serait consacré.

Quand j’ai vu le livre arrivé chez moi, ça donne un coup! C’est étonnant. Ça donne un bon moment de fierté , a reconnu Lambert en entretien avec Radio-Canada Sports.

Au travers des 330 pages de l’ouvrage, l'ex-hockeyeur nous fait revivre son improbable parcours le long duquel il a remporté des championnats dans toutes les ligues où il est passé, que ce soit dans les rangs juniors ou professionnels.

On y découvre l’acharnement qui lui a permis de retenir l’attention des dépisteurs, les grands noms avec qui il a gagné ou rivalisé et le moment de stupeur quand il apprend qu’il vient de passer aux mains de l’organisation du CH.

Yvon Lambert parle de ses débuts au hockey dans les rangs amateurs.

LE but

Il y a bien sûr le fameux but. Celui qu'il a marqué en prolongation du septième match de la demi-finale du printemps de 1979 face aux Bruins de Boston.

Ç’a été l’euphorie. J’ai vécu au moins 24 heures dans ma carrière où j’ai réalisé ce que c’était d’être no 1 avec le Canadien de Montréal et avec quoi Guy Lafleur a eu à se débrouiller toute sa vie (rires). Ç’a été une sensation incroyable. C’est le plus gros but de ma carrière. Une citation de :Yvon Lambert

Plus de 40 ans plus tard, si le Tricolore doit affronter les Bruins, tous ceux qui vont aborder Yvon Lambert vont lui parler de cette soirée du 10 mai 1979.

Chaque fois, il rendra hommage aux Serge Savard, Ken Dryden, Michel Larocque, Yvan Cournoyer, Mario Tremblay, Réjean Houle et autres coéquipiers de l’époque.

Le bouquin va beaucoup plus loin. Il nous plonge au cœur des drames qui ont ponctué sa vie d’adolescent, de jeune adulte, de mari, de père pas toujours présent. Il assume le tout sans retenue. Il ne se gêne pas non plus en abordant son goût prononcé pour le houblon.

Un travail de moine

L’auteur, David Arsenault, journaliste au Réseau des Sports depuis 25 ans, a passé plus de 16 mois à recueillir et à documenter les mémoires de celui qui a fait partie de la dernière grande dynastie du Canadien, avec qui il a soulevé la coupe Stanley quatre années de suite, de 1976 à 1979.

Quand on lui demande pourquoi il s’est intéressé à Yvon Lambert, la réponse du scribe est pleine de candeur.

C’est un heureux concours de circonstances. Ça faisait des années que je rêvais d’écrire la biographie d’une personnalité sportive ou artistique. Jamais le nom d’Yvon Lambert ne m’est venu à l’esprit avant mes premières discussions avec les gens d’Hurtubise , a admis Arsenault.

Je pensais davantage à un athlète des années 80. C’est ma décennie. Ce sont mes meilleurs souvenirs du hockey et du Canadien. On a dressé une courte liste. On m’a dit : "Appelle qui tu veux." J’ai presque tiré à pile ou face. J’ai appelé une première personne qui a refusé. L’autre, c’était Yvon , a-t-il poursuivi.

Arsenault insiste en disant que si on connaît Yvon Lambert le personnage, l’homme public, le joyeux luron, le monsieur qui boit de la bière et celui qui a gagné des coupes avec le Tricolore, on sait peu de choses de sa vie personnelle, au coeur de laquelle il a trouvé une histoire qui valait d’être racontée.

J’ai découvert un homme résilient, un homme qui s’est toujours battu pour ses coéquipiers et surtout pour garder sa place dans la Ligue nationale. Dans les années 60 et 70, on ne faisait pas de faveur à quiconque dans la LNH. Il y avait moins d’équipes, beaucoup d’appelés et moins d’élus. Yvon est parvenu à jouer dans cette ligue à peu près 10 ans après avoir commencé à jouer. C’est fort impressionnant. Une citation de :David Arsenault, auteur

Ceux qui ont connu cette époque où le défilé de la Saint-Jean suivait toujours celui de la Coupe Stanley dans les rues de Montréal se régaleront en revivant cette époque révolue, mais dont on parle encore de nos jours.

Grâce aux recherches et aux apartés offerts par l’auteur, les plus jeunes découvriront avec moult détails et précisions les événements, les grands rendez-vous et les exploits qui ont marqué le monde du hockey et la société de l’époque. Faute de photos et d'illustrations, les descriptions d'Arsenault suscitent des images claires.