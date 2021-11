Le CF Montréal bat Houston et s’approche des éliminatoires

Le CF Montréal a battu le Dynamo de Houston 2-0 au Stade Saputo, mercredi soir, pour s’approcher un peu plus d’une place dans les éliminatoires de la MLS.

Grâce à cette victoire, le CF Montréal est au 8e rang du classement de l’Est, à un seul point de la 7e place, la dernière en éliminatoires.

Les défenseurs Rudy Camacho et Kamal Miller ont fait mouche en deuxième demie à quatre minutes d’intervalle.

Envoyé devant le filet du CF Montréal pour un deuxième match de suite en MLS, Sebastian Breza a bloqué trois tirs et a réalisé son deuxième blanchissage de la saison, à son septième départ.

Avec la victoire, le CF Montréal (12-11-10) totalise maintenant 46 points, deux de moins que le Orlando City SC, inactif mercredi soir.

La formation floridienne est dorénavant la cible des hommes de Wilfried Nancy alors que les deux équipes s'affronteront dimanche après-midi au stade Saputo pour conclure la saison.

Une autre victoire du CF Montréal lui assurerait une participation aux éliminatoires.

Le match de mercredi a marqué le retour du milieu de terrain Victor Wanyama, employé comme titulaire, et celui de l'attaquant Romell Quioto. Le Hondurien a amorcé la rencontre à titre de réserviste. Il est entré à la 66e minute.

Wanyama et Quioto n'avaient pas joué depuis le 2 octobre contre Atlanta United.

De son côté, le Dynamo (6-16-12), qui était déjà éliminé dans l'Association Ouest, s'est amené à Montréal sans deux de ses quatre meilleurs marqueurs, dont l'ancien de l'Impact Maximiliano Urruti. Les deux autres, Fafa Picault et Tyler Pasher, ont commencé le match parmi les joueurs substituts.

Le Dynamo a aussi fait appel à un gardien, Kyle Morton, qui n'avait encore jamais disputé un match en carrière en MLS.

Manque de précision

Comme il fallait s'y attendre, compte tenu de l'enjeu du match et de la piètre qualité de l'adversaire, le CF Montréal a rapidement pris d'assaut les abords de la surface de réparation du Dynamo.

Il y a passé la grande majorité du temps en première demie, décochant pas moins de 13 tirs vers Morton. Toutefois, le gardien du Dynamo n'a eu qu'à réaliser trois arrêts pendant ces 45 premières minutes de jeu.

Morton a aussi eu l'aide de ses coéquipiers, qui ont bloqué cinq tirs du CF Montréal. L'intervention la plus importante est venue du défenseur Sam Junqua. Il a sauvé un but certain en s'interposant devant un tir de Djordje Mihailovic, à la 28e minute, après une belle passe en retrait de Mathieu Choinière, alors que le gardien adverse était compromis.

On ne sait trop si le changement de côté y a été pour quelque chose, mais le Dynamo a complètement dominé les 10 premières minutes de jeu de la deuxième demie.

Entre la 50e et la 52e minute, les visiteurs ont tenté trois tirs de qualité. Deux d'entre eux ont forcé Breza à réaliser de beaux arrêts et le troisième a roulé tout juste à côté du poteau à la droite du gardien du CF Montréal.

Après ces moments de frayeur, la formation montréalaise a ouvert les vannes avec des buts de Camacho, à la 58e minute de jeu, puis de Miller, à la 62e. Les deux buts ont été inscrits à la suite de coups de pied de coin de Mihailovic.

Ces deux buts, surtout, ont réchauffé le coeur des spectateurs réunis dans les gradins du stade Saputo et refroidi les ardeurs des joueurs du Dynamo, qui n'ont plus jamais vraiment menacé.

Le Toronto FC rejoint le CF Montréal en finale du championnat canadien

Le Toronto FC a rejoint le CF Montréal en finale du Championnat canadien grâce à une victoire de 2-1 contre le Pacific FC de la Première ligue canadienne, mercredi soir.

Jozy Altidore et Jacob Shaffelburg ont marqué pour les locaux qui menaient déjà 2-0 après 25 minutes de jeu et qui se sont contentés de contrôler le reste du match avec un mélange de vitesse et de circulation du ballon.

La réplique du Pacific FC est venue à la 83e minute du pied d'Alejandro Diaz qui a fait dévier une passe de Kadin Chung dans le coin opposé du filet. Ce but a rendu les choses un peu plus excitantes en fin de match, mais les joueurs du Pacific FC n'ont pas été en mesure de profiter de deux coups de pied de coin obtenus en fin de partie.

Le pointage ne reflète toutefois pas l'allure du match puisque le Toronto FC aurait pu inscrire plusieurs buts sur de nombreuses occasions ratées. Le gardien adverse Callum Irving a aussi été solide pour garder son équipe dans le match.

Toronto affrontera donc Montréal dans une finale où la coupe des Voyageurs sera à l'enjeu ainsi qu'une place en Ligue des champions de la CONCACAF.

C'est la formation montréalaise qui a remporté le dernier championnat canadien, disputé en 2019, grâce à une victoire en tirs de barrage parce que le pointage cumulatif était de 1-1.

En 2020, en raison de la pandémie, la compétition a été réduite à un face à face entre le Toronto FC et le Forge FC d'Hamilton. L'affrontement n'a toutefois pas encore eu lieu.