Le Real Madrid sauvé par Karim Benzema en Ligue des champions

Le Real Madrid a évité une nouvelle désillusion grâce au brio de Karim Benzema, auteur d'un doublé, et l'a emporté 2-1 contre le Shakhtar Donetsk dans un match préliminaire en Ligue des champions.

Avec sa première réussite, Benzema a permis au Real Madrid d'atteindre les 1000 buts en Ligue des champions, devenant la seule formation européenne à franchir ce plateau. Loin derrière parmi le trio de tête se trouvent le Bayern de Munich (763), ainsi que le FC Barcelone (654 buts).

Benzema a marqué dans une troisième rencontre d'affilée dans cette compétition. Il a d'abord fait bouger les mailles du filet à la 14e minute de jeu, puis à la 61e. Entre ses deux buts, à la 39e, Fernando a inscrit le Shakhtar Donetsk au pointage.

À la 79e, le Français a cédé sa place à Luka Jovic et a quitté la pelouse sous l'ovation d'un stade Bernabeu peu rempli, mais qui l'a chaudement applaudi. On l'a ensuite vu grimacer et appliquer de la glace sur l'aine droite, provoquant l'inquiétude des supporteurs.

Les Madrilènes pointent en tête du groupe D avec une récolte de neuf points en quatre matchs (3-1-0), s'approchant un peu plus d'une qualification en huitièmes de finale de la compétition continentale.

De leur côté, le Liverpool FC et l'Ajax d'Amsterdam ont décroché leur billet pour la première étape éliminatoire. Ils sont les troisième et quatrième clubs à y parvenir, après le Bayern et la Juventus de Turin.

Les Reds se sont imposés 2-0 contre l'Atlético de Madrid, à Anfield, profitant d'un adversaire trop diminué par les absences et réduit à 10 joueurs en première mi-temps, tandis que l'Ajax a signé un triomphe de 3-1 sur la pelouse du Borussia Dortmund, après avoir été mené au score.

Malgré un doublé de Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain a été rejoint dans les dernières minutes par le RB Leipzig, qui a soutiré un verdict nul à domicile à la suite d'un tir de pénalité réussi de Dominik Szoboszlai.