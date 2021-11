Jeff Petry admet s’en être trop mis sur les épaules

En l'absence du capitaine Shea Weber, les projecteurs se sont tournés vers Petry au sein de la brigade défensive du Canadien de Montréal. Avec des responsabilités accrues, Petry a connu un début de campagne difficile. Il a amassé seulement une aide à ses 10 premiers matchs et affiché un différentiel de -2.

Il était loin du défenseur confiant qui a amassé 42 points en 55 matchs l'hiver dernier aux côtés de Joel Edmundson.

Il y a des moments où je sentais que j'avais besoin d'en donner plus et d'être le joueur que je ne suis pas, a affirmé Petry. Je n'ai pas besoin de m'ajouter cette pression.

La question du leadership a souvent été soulevée en l'absence de Weber et Petry a admis que cet aspect l'avait peut-être aussi affecté.

Je ne suis pas le gars qui parle le plus. Je préfère mener en donnant l'exemple, a-t-il dit. Ce n'est pas facile quand on s'attend à ce que vous jouiez d'une certaine manière et que vous ne le faites pas. J'ai ressenti un peu de pression, mais je me concentre sur moi maintenant.

Si Edmundson en a encore pour un certain temps à se remettre d'une blessure qui l'embête depuis le début du camp, Petry a néanmoins retrouvé de bonnes sensations, mardi, lors de lavictoire de 3-0 du Canadien face aux Red Wings de Détroit.

Quand je joue sur le bout des pieds, avec conviction et que je patine bien, c'est à ce moment-là que je joue mon meilleur hockey, a dit l'Américain âgé de 33 ans. Je pense que j'étais hésitant et que je jouais sur les talons au début de la saison. Je ne me sentais pas bien sur la glace.

Quand je patine bien, que je bouge bien la rondelle, c'est là que le jeu s'ouvre à moi.

Petry a récolté une aide face aux Red Wings et a terminé la rencontre à +2. Il a également passé plus de 25 minutes sur la patinoire lors d'un cinquième match cette saison.

Jeff est à son meilleur quand il est en mouvement, qu'il patine, a souligné l'entraîneur-chef Dominique Ducharme. Il va appuyer l'attaque, oui, mais il va aussi fermer le jeu rapidement.

Quand un bon patineur est dynamique, ça rapporte des deux côtés.

Petry représentait un cas incertain pour la rencontre face aux Red Wings. Il a indiqué s'être blessé samedi, face aux Kings de Los Angeles.

Le lendemain, il a ressenti de l'inflammation et a dû subir des traitements. Il a malgré tout affronté les Ducks d'Anaheim, dimanche, puis était à son poste mardi, face aux Red Wings.

Il a indiqué qu'il se sentait beaucoup mieux face aux Red Wings. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour le Canadien, qui a besoin du meilleur de tous ses éléments présentement.