Laurent Duvernay-Tardif veut se relancer avec les Jets de New York

Le vétéran de 30 ans a indiqué mercredi, au lendemain de l'échange qui l'a vu quitter les Chiefs de Kansas City, que des pourparlers avaient commencé il y a trois semaines entre lui, les Jets et les Chiefs. Se voyant réduit à un rôle de réserviste à Kansas City, il a prêté une oreille attentive à la proposition new-yorkaise.

Je n’ai pas été surpris par l’échange. De la façon dont les choses se déroulaient à Kansas City, le fait que je n’étais pas en uniforme pour la plupart des matchs, il y avait déjà une conversation ouverte avec les Chiefs. Nous pensions avec les Jets qu’il s’agissait de la meilleure opportunité pour moi , a dit le diplômé en médecine de l’Université McGill dans un premier point de presse avec les couleurs de sa nouvelle équipe.

Il n’exclut pas la possibilité de signer une nouvelle entente à long terme avec les Jets. D’ailleurs, il ne croit pas que le fait qu’il n’ait pas joué depuis presque deux ans soit un obstacle.

Je me suis absenté du jeu pendant 18 mois, mais on s’entraîne quand même fort à Kansas City. J’ai pris part au camp d’entraînement. Bien sûr, il y a eu cette blessure à ma main (fracture du 5e métacarpe), mais je me sens assez bien en ce moment. Je me sens en grande condition physique, probablement parce que je n’ai pas joué la saison dernière. Je veux utiliser ça à mon avantage. C’est juste une affaire de transition. Je dois apprendre la culture et le livre de jeux et tenter de mériter un poste. Mais rien n’est acquis dans la NFL. Vous devez mériter ce poste. Une citation de :Laurent Duvernay-Tardif, joueur de ligne des Jets de New York

Il n’exclut pas la possibilité de signer une nouvelle entente à long terme avec les Jets. Même si les New-Yorkais doivent disputer un match dès jeudi soir face aux Colts, à Indianapolis, Duvernay-Tardif a précisé qu’il ne sera pas du voyage.

Il s’affairera plutôt à trouver un logement et à jeter un premier coup d’œil au livre de jeux des Jets. Il n’a pas voulu non plus se prononcer sur le moment où il enfilera l’uniforme vert et blanc pour la première fois dans un match.

À mon arrivée avec les Chiefs, je n’avais aucune connaissance du football américain. Ce matin (avec les Jets), j’ai couru sur le terrain et j’ai reconnu beaucoup de concepts. Le glossaire et la terminologie sont différents. Il faut voir à quelle vitesse je peux assimiler ça, a-t-il confié. C’est une chose de le savoir sur papier, mais après dans un stade avec 80 000 personnes, en troisième essai et 15, il faut que tu sois capable de t’en rappeler aussi.

À savoir pourquoi les Jets choisiraient de faire confiance à un joueur de 30 ans, LDT croit qu’avec sa victoire au Super Bowl en 2020, il peut apporter beaucoup à sa nouvelle équipe sur le terrain et avec sa vision et sa philosophie.