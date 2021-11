Le moment choisi, d’abord, pour annoncer que Kevin Gilmore, un peu moins de trois ans après son embauche, ne sera plus le président du club. À quelques heures du premier de deux matchs cruciaux pour la participation de l’équipe première aux éliminatoires de la MLS.

La logique veut pourtant qu’une telle information paraisse lors d’un temps mort sur le plan sportif. On évite ainsi de jeter une ombre sur ce secteur de l’entreprise ou, pire encore, d’en déranger les acteurs.

On pourrait aussi faire le cynique et avancer que c’est une stratégie pour ramener certains partisans au stade – si leur section est ouverte, bien entendu – au moment où les joueurs ont le plus besoin d’eux. Une théorie qui prend l’eau si Kevin Gilmore part de son plein gré, comme on peut le lire dans le communiqué, car ce serait tout un aveu d’échec.

Annoncer ce changement à ce moment-ci ne peut donc que soulever plus de questions encore sur l’état actuel de l’administration du CF Montréal. Les conversations avec différents intervenants indiquent que tout ne baigne pas. C’était préférable pour tout le monde de passer à autre chose dès maintenant.

Ensuite, il y a cette précision en début de communiqué : Gilmore demeurera consultant pour le club en se concentrant sur les dossiers spéciaux jusqu’à la fin de cette saison .

Quels dossiers spéciaux?

Exactement.

Pardonnez le parallèle boiteux, mais on est dans le milieu du sport : sans détails à cet égard, cette phrase rappelle la situation d’un joueur dont la saison est terminée, mais qui reste à la disposition de l’équipe des médias sociaux pour préparer des vidéos en attendant qu’il ait le droit de se trouver un nouveau club le 1er janvier.

(Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, et non, Kevin Gilmore ne sera pas l’invité d’avant-match sur le compte Instagram du club dans les deux prochains mois.)

L’absence d’une mention du renouveau identitaire du club dans le communiqué de mardi a également de quoi faire jaser, comme s’il n’y avait pas déjà assez d’interrogations sur le processus qui a mené à tout ça, de l’idée originale jusqu’à l’ultime sacrebleu . C’est pourtant l’enjeu que l’imaginaire public retiendra de la présidence de Kevin Gilmore, au-delà de la transformation du secteur sportif et de la gestion de la pandémie.

Puis il y a cette citation en fin de communiqué, attribuée aux membres du conseil d’administration de l’ancien Impact. Une autre formule qui porte à confusion pour les non-initiés que le club convoite tant.

Ce conseil est formé de membres de la famille Saputo, essentiellement. Ce n’était pas un secret d’État, mais ce n’était pas mis de l’avant non plus. Néanmoins, une nouvelle aussi importante est habituellement accompagnée de quelques mots de Joey Saputo.

Ce dernier ne veut pas reprendre la présidence, soit. Il a sans doute assez donné. Mais la déclaration de membres du conseil d’administration ne fait qu’entretenir un flou artistique à géométrie variable qui a enrobé au fil des années le concept de hiérarchie au club.

Olivier Renard (à gauche) a été nommé directeur sportif de l'Impact de Montréal le 28 septembre 2019, neuf mois après l'entrée en poste du président Kevin Gilmore. Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui, on se demande qui est à la tête de l’organisation. On s’en doute, mais on ignore le fonctionnement de cette hiérarchie. À une autre époque, on se demandait qui était réellement le patron du secteur sportif et s’il avait les coudées franches. Ce n’est pas un hasard que cette portion de l’entreprise se porte de mieux en mieux maintenant qu’Olivier Renard y dirige clairement les opérations.

Un joueur à qui on propose de se joindre au CF Montréal a beaucoup de données à sa disposition pour prendre une décision éclairée. Il sait qui est le maître à bord. Il sait qui sont ses coéquipiers potentiels. Il sait comment sa future équipe veut jouer.

Un candidat à qui on propose de travailler dans les bureaux du CF Montréal n’a pas cette chance.

Qui dirige désormais le club? Qui sont les employés qu’il côtoiera (la page web qui contient ces informations n’est plus à jour depuis belle lurette et, pour ne donner qu’un exemple, le club cherche encore un directeur du marketing, des mois après le départ du précédent titulaire du poste)? Quelle est la stratégie de vente d’abonnements, de mise en marché, de communication?

Comment ça s’appelle, d’ailleurs? CF Montréal ou Club de foot , cette expression impossible à trouver dans le stade Saputo ailleurs que les toutes petites lettres du logo?

On se répète, mais les chantiers sont nombreux. Même avant la pandémie, les foules étaient insuffisantes au stade Saputo. La visibilité du club dans son marché n’atteint pas le seuil escompté. Les relations avec les supporteurs doivent encore être améliorées et, dans certains cas particulièrement médiatisés, carrément réparées.

Régler tout ça ne se fait pas en criant ciseau. Ça prendra une direction claire à tous les échelons de l’administration et ça prendra des gens. Si c’est le chemin qu’on veut emprunter, ce n’est pas demain matin qu’on peut par magie revenir au nom Impact de Montréal. Il faut des ressources, de la structure pour mener des projets à bien. Après 10 saisons en MLS, peut-être le comprendra-t-on enfin.

En attendant, aucun dirigeant ne s’exprimera publiquement d’ici la fin de la saison, nous dit-on. Peut-être les membres du conseil d’administration tireront-ils à la courte paille pour décider de celui qui ira faire le bilan, qui sait?