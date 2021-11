Sidney Crosby atteint de la COVID-19

Crosby ressent de légers symptômes, a ajouté Sullivan.

Le défenseur Brian Dumoulin, qui a aussi contracté la maladie, est quant à lui asymptomatique.

Crosby, 34 ans, a amorcé sa saison samedi seulement, après avoir été opéré à un poignet le 8 septembre. Il n’a pas amassé de point dans le seul match qu’il a disputé.

Je suis sûr qu’il est découragé, parce qu’il a travaillé tellement fort pour revenir au jeu. On était tellement emballés par son retour, et maintenant il y a cet autre obstacle. Mais on ne peut pas tout contrôler et j’espère qu’il pourra revenir au jeu bientôt , a dit Mike Sullivan au sujet de son capitaine.

Les Penguins disputent leur prochain match contre les Flyers de Philadelphie, jeudi, à Pittsburgh.