Un peu de fierté…et de douleur

Mission accomplie pour le petit attaquant et sa bande qui ont tranché avec un voyage catastrophique dans l’Ouest américain grâce à une performance sans bavure ou presque, notre meilleur match de la saison dixit Jake Allen, pour l’emporter 3-0 contre les Red Wings.

Ce n’est pas comme si la preuve du courage du buteur de Vancouver devait encore être faite. Qui ne se souvient pas de son visage ensanglanté, les bras dans les airs dans la bulle à Toronto après s’être fait détruire la mâchoire par Matt Niskanen.

Brendan Gallagher, la bouche ensanglantée, se plaint à l'arbitre. Aucune pénalité n'a été décernée sur la séquence. Photo : Getty Images / Elsa

Mais Gallagher, à l’image de son équipe, traverse une crise existentielle en ce début de saison. Démontrer tout son ascendant sur le groupe par une prestation classique de la culture du hockey soit en acceptant la douleur sans se plaindre, pour le meilleur et pour le pire d’ailleurs, n’était certes pas anodin.

Dimanche, à Anaheim, le CH, par mesures préventives, a décidé de le retirer de la formation après la période d’échauffement. Il a fallu lui annoncer, évidemment. Dominique Ducharme, qui passait par là, a entendu quelques jurons bien sentis. Les effets secondaires du vicieux coup dans les valseuses encaissé un petit mardi à Seattle? Difficile à dire.

Toujours est-il qu’il n’était pas question de l’écarter cette fois.

Il aurait fallu que je l’attache pour qu’il ne joue pas ce soir. Une citation de :Dominique Ducharme à propos de Brendan Gallagher

Tu ne peux jamais douter de son intensité, son implication, son engagement. On espère qu’il va aller mieux quand même. Il ne peut pas jouer 71 matchs comme ça. Il a travaillé pour passer à travers ça ce soir. En espérant que demain il se lève et soit correct pour jouer jeudi , a lancé Ducharme après la rencontre.

C’est un peu ce genre de mentalité dont le Tricolore a besoin présentement. Entendons-nous bien, il n’est pas question ici de faire l’apologie des guerriers au grand cœur qui n’hésitent pas à jouer blesser au risque d’empirer leur situation. Ducharme a laissé entendre qu’il n’y avait aucun risque d’aggraver la blessure de Gallagher en le laissant sauter sur la glace.

Non. Il est plutôt question de hargne, d’acharnement et de volonté. Tout ce qui a fait défaut trop souvent au Canadien dans les dix premiers matchs de la saison.

Le CH a perdu quelques joueurs clés, des meneurs d’hommes, en aviez-vous entendu parler? Sans repères, on a vu une équipe se chercher pendant des semaines, depuis le début du camp d’entraînement en fait. Pour s’en sortir ou pour faire un peu mieux tout simplement, certains devront montrer la voie. Gallagher est évidemment une pièce maîtresse de tout ça.

Nick Suzuki et Josh Anderson en sont deux autres.

Départ canon

De l’importance du départ dans un match, nous ne ferons jamais assez grand cas, semble-t-il. Le Canadien a probablement connu sa meilleure entame cette année.

Ducharme a d’abord envoyé Josh Anderson à la place de Joel Armia au sein du trio de Christian Dvorak et les résultats ont été probants. Dépassés par l’ardeur du CH, probablement une surprise totale pour Détroit, les Wings ont survécu tant bien que mal pendant les deux premières minutes tandis que leur filet était pris d’assaut. La pression et la vitesse d’Anderson les ont tant fait reculer que le Canadien a réussi à changer de trio tout en continuant à exercer la pression sans relâche pendant 1 min 55 s.

S’en est suivie une mise au jeu en zone des Wings. Le Canadien a bondi sur la rondelle et, dix secondes plus tard, Suzuki enfilait (enfin) son premier but.

En quelques instants, plusieurs joueurs venaient, à leur manière, de déclarer leurs intentions. Hostiles.

Il y a eu des épanchements sur la place publique. Il y a eu une rencontre en huis clos avec le directeur général après seulement neuf matchs, chose rare. Beaucoup de mots, peu de résultats.

On peut dire ce qu’on veut, c’est ce qu’on fait sur la glace qui compte.

Ce n’était qu’un match, mais, pour une fois, dans la manière, dans cette victoire structurée, il y avait des signes encourageants. Les attaquants qui se replient profondément et permettent aux défenseurs d’être un peu plus agressifs. Ces joueurs qui se regroupent rapidement et complètent de petits jeux, près les uns des autres, pour relancer l’attaque rapidement.

Et surtout, ces meneurs qui montrent l’exemple. Six tirs au but pour Anderson, cinq pour Suzuki, trois pour Gallagher. Un but chacun.

Il y a de gros souliers à chausser , a d’abord lancé Jake Allen quand on lui a rappelé ces trous béants dans la formation avec les départs de vous-savez-qui.

Mais il y a beaucoup de jeunes qui seront des leaders un jour. Suzuki a le potentiel d’être le leader de cette équipe avec son contrat. Il faut mener par l’exemple plus que par la parole , a ajouté le gardien, auteur de son deuxième blanchissage en cinq jours.

Suzuki l’a d’abord fait en confiant avoir joué l’un de [ses] pires matchs , dimanche, à Anaheim. Il a rétorqué avec son meilleur. Ça ne s’est pas fait en claquant des doigts.

Le centre de 22 ans a eu une bonne conversation avec l’adjoint à Ducharme Trevor Letowski.

Il m’a montré des séquences sur vidéo où je m’éloignais des batailles, de la rondelle. Il faut que je m’implique dans la bataille, que je ressorte avec la rondelle. J’ai mieux fait ça ce soir. C’était le plus important , a expliqué l’Ontarien.

Pour Ducharme, tout part des mises au jeu dans son cas. Une bataille à un contre un, a rappelé l’entraîneur. Et Suzuki a remporté 68% d’entre elles (13 en 19).

Pour une fois cette saison, le CH peut construire sur une prestation. Le fera-t-il? Ce sera encore un peu à ces leaders, nouveaux et plus anciens, à y répondre.

En rafale

Jonathan Drouin a quitté le match en première période lorsqu’il a reçu un tir de Brett Kulak à la tête. Drouin s’est affalé sur la glace avant de se relever très rapidement et de rejoindre le vestiaire. Le Québécois a, par la suite, été transporté à l’hôpital.

Les nouvelles sont encourageantes , s’est contenté de dire Ducharme. Il sera réévalué mercredi.

Jonathan Drouin a été hospitalisé après avoir été atteint au visage par un tir de Brett Kulak. Photo : Reuters / Jean-Yves Ahern

Jake Allen a repoussé 22 arrêts dans la victoire pour signer son second jeu blanc de la saison. Le gagnant de la Coupe Molson pour le mois d’octobre a grandement amélioré ses statistiques individuelles depuis une semaine. Le Néo-Brunswickois montre maintenant une efficacité de ,914 et une moyenne de 2,58 malgré une fiche 3-6-0.

Coup de chapeau à Michael Pezzetta. Le jeune homme de Toronto a disputé son premier match dans la LNH à 23 ans. En 8 minutes de jeu, il a obtenu deux tirs et cinq mises en échec tout en affichant un niveau d’énergie irréprochable. Le contraire aurait été étonnant remarquez. Pezzetta avait ce petit message pour ceux qui ont douté de lui.