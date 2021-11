Le but de Kirill Kaprizov en prolongation coule les Sénateurs

Associated Press

Kirill Kaprizov a marqué son premier but de la saison à 2:02 de la prolongation pour procurer au Wild du Minnesota une victoire de 5-4 aux dépens des Sénateurs d'Ottawa.

Marcus Foligno a marqué deux fois pour les vainqueurs, qui ont obtenu des points de la part de 11 joueurs différents et signé une sixième victoire cette saison, toutes par un but. Caleb Addison et Nico Sturm ont aussi marqué, tandis que Cam Talbot a effectué 24 arrêts dans ce neuvième gain de suite face aux Sens.

Dix joueurs des visiteurs ont récolté au moins un point. Drake Batherson a marqué une fois et s'est fait complice d'un autre but. Nick Paul, Josh Norris et Chris Tierney, dans le 500e match de sa carrière, ont aussi marqué. Michael Del Zotto a fourni deux mentions d'assistance. Filip Gustavsson a surmonté un difficile début de match pour conclure celui-ci avec 38 arrêts.

Devancés 3-1, les Sénateurs ont marqué trois fois en moins de six minutes en deuxième période pour se donner une priorité d'un but, qui n'a toutefois pas duré.

Deux minutes plus tard, Foligno a accepté une passe de Matt Dumba avant de faire 4-4, provoquant la tenue de la prolongation, au cours de laquelle Kaprizov a joué les héros.