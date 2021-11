Les Braves champions de la Série mondiale

Un coup de circuit de trois points de Jorge Soler en troisième manche a donné le ton aux Braves, qui ont augmenté leur avance tout au long de la rencontre pour finalement signer un gain sans équivoque de 7-0.

Soler a plus tard été élu joueur le plus utile à son équipe en finale. Le Cubain a réussi trois circuits opportuns en six duels face aux Astros.

Dansby Swanson a ajouté son grain de sel en cinquième avec une longue balle de deux points. Son coéquipier Freddie Freeman a suivi dans la même manche avec un double productif, avant d'y aller d'un circuit solo en septième.

Le Québécois Alex Anthopoulos est l'un des grands artisans du championnat des Braves, lui qui occupe les postes de directeur général et de président des opérations baseball. Embauché en novembre 2017, l'homme de 44 ans a conclu sa quatrième saison à Atlanta avec les grands honneurs.

Il a grandi avec les Blue Jays de Toronto, de 2003 à 2015, gravissant plusieurs échelons pour passer de dépisteur à directeur général. Le Montréalais a également effectué un bref passage de deux campagnes dans les bureaux des Dodgers de Los Angeles en tant que vice-président aux opérations baseball.

Anthopoulos n'a cependant pas pu célébrer en personne avec son équipe. Selon des médias spécialisés, il aurait contracté la COVID et a dû rester en Georgie.

La dernière conquête des Braves remontait à 1995. Avant de déménager à Atlanta, l'organisation avait triomphé à deux occasions, d'abord lorsqu'elle portait le nom des Braves de Boston (1914), puis des Braves de Milwaukee (1957).

Champions de la Division est de la Nationale, les Braves ont vaincu coup sur coup les Brewers de Milwaukee, les Dodgers de Los Angeles et les Astros de Houston, en route vers la consécration.

Une fois de plus, les célébrations se sont déroulées dans un stade adverse. Aucune Série mondiale n'a été remportée par une équipe jouant à domicile depuis l'édition 2013 des Red Sox de Boston.