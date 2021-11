Marie-Eve Dicaire veut revenir à l’avant-plan

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Dicaire n’a pas l’impression de revenir à la case départ. Enfin, pas complètement.

En entrevue à Radio-Canada Sports, elle a expliqué qu'elle y voit plutôt une occasion de parfaire ses aptitudes pour atteindre ce qui demeure son objectif ultime, soit l’unification des titres de la catégorie.

Le but ultime n’a pas changé. C’est peut-être un petit pas en arrière d’avoir perdu contre Claressa Shields. Mais la vie ne va pas toujours comme on l’a prévue. Souvent, ce sont des montagnes russes. Derrière chaque petit pas en arrière, il y a tellement de leçons qui nous permettent d’être mieux outillés. Une citation de :Marie-Eve Dicaire, boxeuse professionnelle

C’est face à la Mexicaine Cynthia Lozano (9-0, 7 K.-O.) que Dicaire (17-1) se battra au domicile du Canadien de Montréal pour la première fois de sa carrière. L’adversaire précédente de Lozano n'était nulle autre que sa compatriote Jeanette Zacarias Zapata, décédée à Montréal il y a deux mois à peine.

La vidéo de l’affrontement entre Lozano et Zapata avait alors refait surface. Certains y avaient vu le début d’une explication pour la tragédie qui s’est jouée dans le ring du parc Jarry.

En consultant la fiche de Lozano, on constate qu’à 35 ans, elle est très loin d'avoir le même bagage d’expérience que Dicaire. De ses neuf premiers duels, sa rivale la mieux exercée n’avait livré que sept combats (fiche de 3-4). Chose encore plus étonnante, elle n’a fait ses débuts professionnels qu’en avril 2019.

Pas l'embarras du choix

Sachez que le Groupe Yvon Michel (GYM) aurait voulu proposer une rivale plus aguerrie. Mais il lui fallait tenir compte du classement et de la disponibilité des pugilistes afin que l’IBF puisse sanctionner le combat.

Dicaire est classée aspirante no 1. L’Américaine Chevelle Hallback (33-8-2, 13 K.-O.) est no 2, mais elle a 50 ans et nous n’avions pas beaucoup d’intérêt pour elle , a dit le patron de GYM.

En troisième place, on retrouve la Suédoise Marianne Ahlborg, mais elle n’a qu’une fiche de 4-0 et n’a jamais livré un combat de plus de six rounds. Je ne crois pas qu’on aurait été capables de la faire accepter ici [par la Régie des alcools, des courses et des jeux, NDLR]. En 4e position, il y a Mikaela Lauren (32-6, 13 K.-O.) [que Dicaire a déjà vaincue, NDLR]. Sauf que celle-ci se bat en fin de semaine en Angleterre contre Hannah Rankin (10-5, 2 K.-O.) pour les titres WBA et IBO , a poursuivi Yvon Michel.

Questionné sur le fait que Lozano avait eu Zapata comme dernière adversaire, Michel avoue avoir pensé au lien avec le triste événement du 28 août. En optant pour la meilleure boxeuse disponible, le promoteur a fait le choix de ne pas pénaliser la Mexicaine pour ce qu’il considère toujours comme un accident.

De son côté, Dicaire n’y voit pas un mauvais présage, pas plus qu'un combat inégal.

Le meilleur exemple que je peux vous donner est arrivé la semaine dernière avec le combat d’Oscar Rivas contre Ryan Rozicki. On disait que c’était un combat complètement déséquilibré et que Rozicki n’avait pas sa place dans le même ring que Rivas. Sur papier, c’était le cas. Mais on a vu que Rozicki était un combattant, un dur, un gars qui n’allait jamais abandonner , a-t-elle rappelé.

Peu importe l’expérience d’un boxeur, quand il a ce tempérament, il peut toujours être dangereux. Lozano est un peu comme ça, elle ne lâche jamais le morceau. Une citation de :Marie-Eve Dicaire

Cynthia « Canelita » Lozano Photo : Courtoisie Tapology.com

La confiance

De son propre aveu, le fait de pouvoir à nouveau se battre pour un titre mondial constitue pour elle une solide injection de confiance en soi.

Ça prouve que mes performances m’ont permis de rester dans le top des classements pour accéder à des combats d’envergure et des combats de championnat du monde. S’il y avait une chose dont j’avais peur, c’était d'avoir à redescendre dans le bas de l’échelle. D’avoir la chance de me rebattre tout de suite en championnat du monde, c’est une grosse tape dans le dos , a reconnu Dicaire.

Même si elle dit ça avant chacun de ses combats, elle répète que le prochain est le plus important de sa carrière. C’est avec cette notion en tête qu’elle a entrepris l'entraînement. Limitée à un seul combat en près de deux ans en raison de la pandémie, Dicaire n’a pas le sentiment de tourner en rond.

C’est quand on perd quelque chose que l’on réalise à quel point c’est important. J’enchaînais défense (de titre) après défense et, sans dire que je prenais les choses à la légère, je sentais que je faisais du sur-place. Tandis que maintenant, je sens que j’ai grandi dans la dernière année en allant vers de nouveaux défis.

De retour au Québec

Marie-Eve Dicaire n’a pas boxé à la maison depuis presque deux ans. Son dernier combat dans ses terres remonte au 23 novembre 2019 à Québec. Elle avait alors défendu sa ceinture avec succès pour la troisième fois face à la Vénézuélienne Ogleidis Suarez.

Il est clair qu’elle trépigne à l’idée de combattre à nouveau devant les siens et de surcroît au Centre Bell.

D’avoir boxé aux États-Unis, d’avoir pu accompagner Eleider Alvarez et Oscar Rivas à Verona [dans l’État de New York, NDLR] et à Atlantic City, m’a permis de réaliser que Montréal et le Québec n’avaient rien à envier à ces endroits prestigieux. Une citation de :Marie-Eve Dicaire

Elle se dit heureuse de pouvoir apposer un crochet à côté du Centre Bell sur sa liste bien personnelle de choses à réaliser. À l’instar de Kim Clavel, elle a déjà commencé à visualiser sa marche vers le ring, au soir du 17 décembre.

Ça va être un peu différent, c’est sûr. C’est le Centre Bell devant toute ma famille, mes amis. Je sais que je vais avoir quelques papillons supplémentaires. C’est correct, parce que c’est le genre de truc qui peut de donner des ailes. En marchant vers le ring, je vais m’assurer de prendre de grandes respirations et de bien me concentrer sur la tâche que je vais devoir accomplir et de ne pas me laisser dépasser par les émotions. Je suis beaucoup plus efficace quand je boxe avec ma tête qu’avec mon cœur!

Son équipe près d’elle

Autre avantage non négligeable, Dicaire pourra avoir la totalité de son équipe autour d’elle le soir venu, ce qui n’avait pas été possible, pandémie oblige, quand elle s’est rendue à Flint, au Michigan, dans le fief de Claressa Shields.

Dicaire parle avec un large sourire de la chimie présente dans son clan, qu’il s’agisse de son entraîneur de boxe, Stéphane Harnois, de son adjoint Samuel Décarie, de son psychologue sportif Jean-François Ménard, de Jean-François Gaudreau ou de son conjoint Marc-André Wilson pour la préparation physique.

La réalité, c’est aussi que d’amener tout ce monde-là à l’extérieur avec moi, à l’extérieur du Québec, serait trop coûteux, a-t-elle dit. Je suis donc contente d’avoir tous mes repères à mes côtés, mes gymnases, ma maison, ma routine de vie et de camp d’entraînement. Et mon Dieu que ça fait du bien!

Quand on lui demande ce qu'elle souhaite ajouter à son arsenal, Dicaire laisse entendre qu'une part importante de sa préparation vise à hausser son degré d'agressivité dans le ring. On sait que je maîtrise la vitesse, l'agilité, la finesse. On veut essayer d'être un peu plus agressif, de me porter un peu plus à l'attaque, de terminer les combinaisons et de me faire plus respecter dans le ring , a-t-elle expliqué.

Tout en précisant qu’elle a besoin d’un encadrement strict pour ne pas s’égarer, Dicaire parle avec enthousiasme de ses deux séances d’entraînement quotidiennes. Sa journée de repos, le dimanche, est consacrée à sa mère Pierrette.

On va prendre un petit café ou bien on déjeune ensemble. Sinon, je passe du temps avec mes amis, avec ma famille. C’est vraiment une journée durant laquelle j’essaie de décrocher et de voir mon monde. Ça me donne de l’énergie de parler d’autre chose et de revenir à la réalité , a-t-elle dit.

Elle ajoute qu’il peut être facile pour un athlète de tomber dans un monde parallèle où l’on vit des choses complètement différentes. En plus du Centre Bell, la présence des caméras du réseau ESPN lui offrira une inestimable vitrine sur le marché américain.

On ne se le cachera pas, l’apogée d’un boxeur est de réussir à avoir un contrat à long terme sur un réseau américain. D’avoir la chance de mettre un pied dans cet engrenage, c’est d’autant plus important et c’est un autre truc à cocher sur ma bucket list. Une citation de :Marie-Eve Dicaire

Dicaire reconnaît que cela fait partie des éléments dont elle se sert pour se motiver en prévision de l’affrontement contre Lazano sur une carte comprenant trois combats de championnat du monde.

Ce qui nous ramène à Lozano. Yvon Michel assure qu'elle a tout le temps nécessaire pour préparer son combat. Mais on peut s'interroger sur l'encadrement et sur les moyens mis à sa disposition.