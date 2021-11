L’équitation pourrait disparaître du pentathlon moderne

L’épreuve d’équitation disparaîtrait de la discipline du pentathlon moderne après les Jeux de 2024, selon le site Inside the Games qui cite une source « au courant de la situation ».

Lors d’une réunion secrète cette semaine, les membres présents du conseil exécutif de l’Union internationale de pentathlon moderne (UIPM) ont voté en faveur du retrait de l’épreuve de pentathlon moderne, a appris Inside the Games.

L’UIPM n’a pas nié l’information, et compte publier un communiqué à ce sujet jeudi 4 novembre.

L’épreuve d’équitation pourrait être remplacée par une épreuve de cyclisme.

Cette décision est la conséquence directe, et logique, de l'incident des Jeux de Tokyo.

Annika Schleu, en tête du classement avant l'épreuve d'équitation, avait eu toutes les peines du monde à maîtriser son cheval et lui avait donné de nombreux coups. Le cheval meurtri avait multiplié les refus d'obstacles, entraînant la chute au classement de l'Allemande.

Pendant l'épreuve, l'entraîneuse Kim Raisner avait encouragé Annika Schleu à frapper l'animal, tiré au sort comme le veulent les règles du pentathlon moderne.

Kim Raisner avait ensuite été exclue des Jeux par la fédération internationale (UIPM) pour avoir asséné un coup de poing au cheval.

Kim Raisner donne un coup de poing au cheval d'Annika Schleu durant la compétition de pentathlon moderne aux Jeux de Tokyo Photo : YouTube

Kim Raisner et Annika Schleu avaient été accusées de cruauté envers les animaux et complicité de cruauté envers les animaux , selon un communiqué de l'Association allemande de protection des animaux.

Un jury disciplinaire de l’UIPM avait ensuite jugé Kim Raisner coupable d’avoir enfreint l’article 4.6.8 qui stipule que l’athlète ou l’équipe sera disqualifiée si elle frappe ou brutalise un cheval ou pour tout autre acte de cruauté ou mauvais traitement d’un cheval.

Un comité ad hoc de l’UIPM devait faire des recommandations au conseil avant le congrès de l’UIPM à la fin novembre sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des chevaux durant la compétition.

L’incident de Tokyo nous oblige à faire une réflexion approfondie et à prendre des mesures rapides et significatives , avait écrit le président de l’UIPM Dr Klaus Schormann dans un éditorial sur le site Inside the Games.