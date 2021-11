Des joueuses réclament la suspension du président de la CONCACAF

Ce groupe de joueuses fait pression afin que Canada Soccer et les Whitecaps de Vancouver soient tenus responsables à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle contre deux anciens entraîneurs.

Montagliani était le directeur des équipes nationales canadiennes en 2008 lorsque l’entraîneur de l’équipe U-20 féminine, Bob Birarda, a été congédié à la suite de plaintes de joueuses pour comportement inapproprié. Au même moment, Birarda a aussi perdu son poste d'entraîneur de l’équipe féminine des Whitecaps.

Canada Soccer n’a pas suspendu la licence d’entraîneur de Birarda et ce dernier a commencé à entraîner de jeunes filles dans la région de Vancouver quelques mois plus tard. En décembre 2020, il a été accusé de neuf chefs de nature sexuelle pour des événements ayant eu lieu entre 1988 et 2008.

Canada Soccer s’était montrée peu bavarde quant aux circonstances entourant le départ de Birarda et a accepté qu’une enquête soit menée seulement après que les championnes olympiques canadiennes en eurent récemment fait la demande.

Des joueuses réduites au silence

L’ancienne joueuse des Whitecaps Ciara McCormack, qui avait été la lanceuse d’alerte en 2019, fait partie de ce groupe de joueuses qui réclame la suspension de Montagliani. Elle joint notamment son nom à celui de Malloree Enoch, qui a affirmé dans le média britannique The Guardian la semaine dernière  (Nouvelle fenêtre) avoir été sexuellement agressée par un autre entraîneur des Whitecaps, Hubert Busby, en 2010 et en 2011.

Malloree Enoch avait avisé les Whitecaps par courriel en avril 2011, a-t-elle expliqué. Après une enquête interne, les Whitecaps ont libéré Busby plus tard cette même année, sans faire grand bruit, et ils ont demandé aux joueuses de ne pas discuter de ce congédiement.

Nous avons été réduites au silence. On nous a dit de ne pas en parler, d’agir comme si la vie était normale et de passer à autre chose , a affirmé Enoch dans une entrevue à CBC News.

À l’instar de Bob Birarda, Hubert Busby a rapidement obtenu un autre emploi comme entraîneur auprès de femmes. Il est présentement l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine de la Jamaïque. La Fédération jamaïcaine de football devait discuter de ces allégations à l’endroit de Busby mardi.

Birarda n’a pas voulu commenter, malgré plusieurs demandes d'entrevues de CBC. Il n’a pas plaidé coupable et les accusations n’ont pas été déposées en cour. CBC n’a pas été en mesure de joindre Busby afin d’obtenir des commentaires.

Dans l’article du Guardian, il a réfuté toutes les accusations d’Enoch. CBC a rejoint Montagliani et la CONCACAF, mais n’avait toujours pas obtenu de réponse au moment de publier ces lignes.

Montagliani, natif de Vancouver, est aussi l’ancien président de B.C. Soccer et de Soccer Canada.

Les joueuses demandent de la transparence

Le groupe de joueuses est soutenu par la Professional Footballers Association of Canada (PFACan).

Le conseiller de PFACan, Paul Champ, affirme qu’en agissant collectivement, les joueuses ont plus de chances de régler ce dossier et plus de poids auprès de Canada Soccer et des Whitecaps pour demander des réponses.

Nous voulons soutenir ces joueuses sur un événement passé, mais nous voulons aussi améliorer le système au Canada pour toutes les futures joueuses , a-t-il dit. C'est très douloureux. Tout le monde, à l’excepté des joueuses, porte une part de la responsabilité. Nous voulons travailler afin qu’il y ait dorénavant de la transparence concernant le passé.

Paul Champ a indiqué que le groupe publierait un communiqué officiel au cours des prochains jours.

Des dirigeants des Whitecaps en congé forcé

Vendredi, le chef de la direction des Whitecaps de Vancouver, Axel Schuster, a annoncé que des membres de l’équipe de direction avaient été placés en congé administratif en attendant les résultats d’une enquête de la MLS concernant la façon dont Busby a été congédié.

Les membres qui étaient présents en 2011 et qui sont toujours à l’emploi du club sont Greg Anderson, Bob Lenarduzzi, Dan Lenarduzzi et Rachel Lewis.

Axel Schuster a indiqué à CBC qu’il serait injuste de révéler l’identité des personnes ayant été placées en congé forcé. En guise de réponse, Ciara McCormack a indiqué que les joueuses réclamant la suspension de Montagliani ne seraient pas non plus identifiées.

(D'après un texte de Kim Larsen, de CBC)