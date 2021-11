Kevin Gilmore quitte la présidence du CF Montréal

Le club a cependant indiqué que Gilmore continuera d’agir à titre de consultant auprès de l'organisation jusqu’à la fin de la saison.

Gilmore a notamment supervisé la refonte controversée de l’identité de l’ancien Impact, présentée au début de l'année. Le club n’en fait cependant pas mention dans le communiqué qui annonce son départ.

Sous la direction de Kevin, le CF Montréal s'est transformé en une franchise qui recrute et développe de jeunes talents en les intégrant dans une structure qui favorise leur succès tant individuel que collectif, peut-on y lire. Pendant son mandat, Kevin a aidé le CF Montréal à traverser la pandémie de la COVID-19, notamment en gérant les risques et les difficultés liés à la tenue de matchs à l'extérieur.

Avant son entrée en poste, Gilmore avait notamment été vice-président et chef de l’exploitation du Canadien de Montréal ainsi que vice-président des Ducks d'Anaheim et des Kings de Los Angeles.

À sa présentation, en janvier 2019, il avait insisté pour que l’Impact se comporte désormais comme un grand club dans un grand marché . La première saison s’est plutôt conclue par une énième exclusion des éliminatoires et une seule salle comble au stade Saputo.

Puis, dans une année 2020 marquée par la pandémie, l’organisation n’est pas parvenue à prendre son élan, malgré l’arrivée de Thierry Henry comme entraîneur-chef et des résultats relativement encourageants sur le plan sportif.

Le contexte des 18 derniers mois a été très difficile, tant sur le plan de la pandémie que de celui du club, et très éprouvant sur le plan personnel pour moi et ma famille. Ceci a ultimement mené à ma décision de quitter l'organisation, a déclaré Kevin Gilmore par communiqué. Je suis très reconnaissant du temps que j'ai passé avec le CF Montréal et je remercie les propriétaires du club, le conseil d'administration et l'équipe de m'avoir donné l'occasion de travailler avec eux.

Le CF Montréal n’a pas donné d’indication en ce qui a trait à la succession de Kevin Gilmore à son poste.