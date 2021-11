La FIFA et ses dirigeants, cibles de plusieurs enquêtes

Michel Platini voit dans l'affaire qui l'oblige aujourd'hui à subir un procès un complot destiné à l'évincer de la présidence de la FIFA au profit de Gianni Infantino, qui a été élu.

Le 14 septembre 2018, l'ancien international français a contre-attaqué en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse et association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de dénonciation calomnieuse auprès de la justice française dans l'affaire du versement des 2 millions de francs suisses (2,7 millions de dollars canadiens).

Michel Platini Photo : Getty Images / MICHAEL BUHOLZER

Michel Platini a demandé à la justice de se pencher sur les conditions dans lesquelles l'information du paiement litigieux a été transmise à la justice suisse.

En décembre 2015, Michel Platini avait été condamné par la justice interne de la FIFA à une suspension de huit ans de toute activité liée au soccer, suspension ramenée à quatre ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en mai 2016. La suspension a pris fin en octobre 2019.

Gianni Infantino est lui-même visé depuis juillet 2020 par une procédure pénale pour incitation à l'abus d'autorité , à la violation du secret de fonction et à l'entrave à l'action pénale .

La justice suisse lui reproche trois rencontres secrètes en 2016 et en 2017 avec le chef du ministère public de la Suisse (MPC). Des soupçons de collusion ont surgi entre le parquet et la FIFA, partie civile (entité qui s'estime victime) dans la plupart des procédures.

Gianni Infantino Photo : Associated Press / Luis M. Alvarez

Le président de la FIFA, âgé de 51 ans, assure qu'il s'agissait de montrer au parquet que la nouvelle mouture de la FIFA était à mille lieues de l'ancienne , une instance victime de fonctionnaires corrompus à l'époque de Joseph Blatter.

Un changement de procureur a retardé l'étude du dossier, mais M. Infantino reste néanmoins poursuivi.

La Coupe du monde, un rendez-vous convoité

L'enquête la plus embarrassante pour la FIFA vise l'attribution au Qatar de l'organisation de la Coupe du monde de 2022.

Documentés par une enquête interne de la FIFA, les soupçons d'achats de voix lors du vote du 2 décembre 2010 ont justifié une plainte à la fin de 2014 auprès de la justice suisse, qui enquête depuis mai 2015 pour blanchiment d'argent et gestion déloyale .

Parallèlement, la justice française enquête pour corruption active et passive sur un déjeuner tenu le 23 novembre 2010 entre Nicolas Sarkozy, alors président de la France, deux hauts dirigeants qataris et Michel Platini, à l'époque patron de l'UEFA.

Les éditions 2010 (Afrique du Sud) et 2018 (Russie) de la Coupe du monde sont aussi entachées par des soupçons de corruption. Quant au procès sur l'attribution de la Coupe du monde de 2006 à l'Allemagne, la Suisse a dû le clore en avril 2020 en raison de la prescription (toute peine, lorsque celle-ci n'a pas été mise à exécution dans un certain délai fixé par la loi, ne peut plus être subie).

Les droits de télédiffusion, sources de revenus pour la FIFA, sont aussi sa principale source de contentieux.

Il y a eu le FIFAgate, le vol par extorsion mené par des responsables sud-américains en échange des droits de télédiffusion de compétitions continentales.

Sept dirigeants du soccer mondial à Zurich ont été arrêtés le 27 mai 2015. Instruite aux États-Unis, l'affaire a déjà abouti à la condamnation de trois personnes et à des peines de prison. Un dirigeant des îles Caïmans a plaidé coupable et a accepté de payer 8,2 millions $.

Quant aux droits de télédiffusion de la Coupe du monde, relevant directement de la FIFA, ils ont aussi été l'objet de mises en accusation.

Le président de l'équipe française du PSG, Nasser Al-Khelaïfi Photo : Getty Images / Aurélien Meunier

Le Qatarien Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien PSG et du groupe BeIN Media (groupe de médias qataris fondé le 8 janvier 2014 après la séparation avec l'autre géant médiatique Al Jazeera) et l'ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, ont été accusés par la justice suisse respectivement de corruption passive répétée et d’instigation à gestion déloyale aggravée dans le cadre de l’attribution des droits médias pour les éditions 2026 et 2030 de la Coupe du monde.

Le ministère public suisse accuse M. Valcke d’avoir reçu de M. Al-Khelaïfi des avantages d’une valeur comprise entre 1,4 et 2,3 millions d’euros (soit entre 2 et 3,3 millions $ canadiens), notamment l'usage exclusif d'une villa en Sardaigne, de mars 2014 à septembre 2015.

Ils ont été acquittés en octobre 2020. Le parquet (ministère public) a fait appel.