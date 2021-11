Cole Caufield désire retrouver sa touche avec le Rocket

Le sémillant athlète de 20 ans affichait une mine sérieuse durant l’entraînement, tout comme lors de sa rencontre avec les journalistes.

Tu ne penses jamais vraiment à ça, a d'abord déclaré Caufield. J'essayais seulement de retrouver mes sensations. C'est ce que tout le monde essaie de faire en ce moment. Nous avons un lent départ. Ce sera bon pour moi, de gagner en confiance.

Auteur de 4 buts et 1 passe à ses 10 premiers matchs à la fin de la précédente saison, le petit numéro 22 avait ajouté 4 autres filets en plus de 8 mentions d’aides en 20 matchs lors des séries. Mais cette saison, Caufield a été limité à une seule passe en 10 rencontres.

C'est un défi pour moi, a-t-il reconnu. Je dois juste redevenir confortable dans mon jeu et retrouver ma confiance, et juste de voir la rondelle dans le fond du filet à quelques reprises.

Les dirigeants du Canadien espèrent que son séjour dans la Ligue américaine lui permettra de retrouver sa touche de marqueur.

J'ai eu une rencontre avec les entraîneurs et Berge (Marc Bergevin) hier, a expliqué Caufield. Ils ont été francs et honnêtes. En fin de compte, je pense que plus tard, quand on regardera derrière, tout ça aura été bon pour moi.

Des appels de coéquipiers et celui de Corey Perry, en particulier, l’ont réconforté. Maintenant avec le Lightning de Tampa Bay, le vétéran de 36 ans avait pris Caufield sous son aile lors de son arrivée dans la Ligue nationale.

Il a vécu la même chose, comme plein d'autres joueurs, a-t-il mentionné. Ça fait partie du processus, il faut avoir confiance, et en tirer le meilleur.

Xavier Ouellet, capitaine du Rocket, sait qu’une telle situation peut être difficile à vivre pour un jeune athlète, lui dont la carrière a été ponctuée de nombreuses rétrogradations dans les mineures.

On a tous des attentes, l'impression que ça devrait aller d'une certaine façon, a indiqué Ouellet. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Se faire renvoyer en bas et retourner en haut, ça fait partie du hockey professionnel. C'est un jeune joueur, il va falloir qu'il apprenne à composer avec ça et qu'il trouve un moyen de sortir de là encore meilleur.

L’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, a quant à lui tenté de dédramatiser la situation.

Plusieurs bons joueurs sont venus jouer dans la ligue américaine pour peaufiner leur jeu, a souligné Houle. Il faut qu'il soit ici avec une bonne attitude et vouloir s'améliorer. Je pense qu'il va avoir beaucoup de temps de glace. Il va pouvoir retrouver ses repères. C’est un bon joueur, ce n'est pas la fin du monde de jouer dans la ligue américaine.

Caufield sera toutefois l’objet d’une couverture serrée et il devra trouver une façon de se démarquer.

Ce ne sera pas facile, c'est sûr, a prévenu Xavier Ouellet. Les équipes le connaissent, il va avoir du monde autour de lui pour essayer de le bloquer, ça fait partie de son rôle. Il va avoir du succès dans la LNH, je suis sûr. Il faut qu'il trouve un moyen de se démarquer, d'aller chercher de la confiance, de faire ce qu'il fait de mieux pour faire une différence dans les matchs.

Belzile en renfort

Le Canadien a rappelé Alex Belzile de son club-école de la Ligue américaine en prévision du match de mardi soir face aux Red Wings de Détroit.

L'attaquant de 30 ans a disputé deux rencontres avec le CH la saison dernière et a récolté une aide. En six matchs avec le Rocket cet automne, il a amassé un but et trois aides.

Il ne faut pas que j’essaie de dire que je suis le sauveur, a confié Belzile. Au contraire, je suis seulement un pion dans le jeu que je peux emmener. Je n’ai qu’à rester moi-même. Avec l’âge, j’ai compris que quand tu gardes les choses simples, ton naturel ressort par lui-même. Au lieu de trop réfléchir, il faut garder ça très simple comme approche. Je me suis bien fait conseiller par les entraîneurs auparavant, donc ça m’a aidé pour un rappel.

Le Tricolore avait également rappelé l'attaquant Michael Pezzetta du Rocket, lundi.

L'entraîneur-chef Dominique Ducharme a aussi indiqué que la participation de Brendan Gallagher à la rencontre de mardi au Centre Bell est incertaine. L'attaquant participera à l'échauffement et une décision sera prise par la suite.

Gallagher a raté le match de dimanche contre les Ducks d'Anaheim. Il avait donné seulement quelques coups de patin pendant la période d'échauffement avant de retraiter au vestiaire.

Pour sa part, Jeff Petry a participé à l'entraînement optionnel en matinée. Ducharme devait obtenir la confirmation de la disponibilité de son défenseur plus tard dans la journée.

Cédric Paquette purgera pour sa part le premier d'une suspension de deux matchs.

Le Canadien (2-8-0) reprend le collier après avoir conclu un voyage sur la côte ouest américaine avec une fiche de 1-3-0.

Il croise le fer avec les Red Wings pour une deuxième fois cette saison. Le CH s'est imposé 6-1 le 23 octobre.

Par ailleurs, le gardien de but Jake Allen est le lauréat de la Coupe Molson pour le mois d'octobre.