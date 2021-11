Le Canadien rappelle Alex Belzile du Rocket de Laval

L'attaquant de 30 ans a disputé deux rencontres avec le CH la saison dernière et a récolté une aide. En six matchs avec le Rocket de Laval cet automne, il a amassé un but et trois aides.

Le Tricolore avait également rappelé l'attaquant Michael Pezzetta du Rocket, lundi, en plus de céder Cole Caufield à son club-école.

L'entraîneur-chef Dominique Ducharme avait indiqué que la participation de Brendan Gallagher à la rencontre de mardi au Centre Bell était incertaine. Cédric Paquette purgera pour sa part le premier d'une suspension de deux matchs.

Le Canadien (2-8-0) reprend le collier après avoir conclu un voyage sur la côte ouest américaine avec une fiche de 1-3-0.

Il croise le fer avec les Red Wings pour une deuxième fois cette saison. Le Tricolore s'est imposé 6-1 le 23 octobre.

Par ailleurs, le gardien de but Jake Allen est le lauréat de la Coupe Molson pour le mois d'octobre.