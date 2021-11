Le parcours du Canada à la Coupe Billie-Jean-King prend fin

Le tournoi est donc terminé pour l'équipe canadienne.

La FRTFédération russe de tennis a envoyé à Prague une équipe forte, composée de joueuses faisant toutes partie du top 50.

Dans le premier duel, Carol Zhao n'a pas fait le poids face à Daria Kasatkina, 28e au classement mondial. La Canadienne n'a gagné que quatre jeux et a rendu les armes après seulement 59 minutes.

Zhao n'a remporté que 44 % des points avec sa première balle de service.

La victoire de Kasatkina en deux manches de 6-3 et 6-1 a donné le ton à la rencontre entre les deux pays.

Dans le deuxième affrontement, Rebecca Marino a été plus combative contre Anastasia Pavlyuchenkova, 12e à la WTA.

La Canadienne a gagné la deuxième manche, mais a cédé la troisième pour s'avouer vaincue en 1 heure 38 minutes, 4-6, 6-4 et 2-6. Pavlyuchenkova a été efficace au service. Elle a enregistré 86 % des points avec sa première balle.

En double, Rebecca Marino et Gabriela Dabrowski affrontaient Veronika Kudermetova, 11e en double et Liudmila Samsonova, 40e. La FRTFédération russe de tennis a inscrit une victoire de 6-3 et 6-1.

Un retour sur terre que craignait le capitaine de l'équipe canadienne, Sylvain Bruneau.