Romell Quioto en renfort pour la dernière ligne droite du CF Montréal

Romell Quioto et Victor Wanyama n’ont pas joué depuis le 2 octobre dernier, mais ils seront bel et bien à la disposition de l’entraîneur Wilfried Nancy, mercredi, quand le Dynamo de Houston sera l’avant-dernier visiteur de la saison au stade Saputo.

L’équipe de Nancy, actuellement 10e, doit vaincre le Dynamo et son adversaire de samedi, Orlando, pour se hisser dans les places qui donnent accès au tournoi de fin de saison. Une victoire et un match nul pourraient suffire si d’autres résultats privent ses concurrents directs de points précieux, tandis qu’une défaite dans ces deux matchs exclurait Montréal de la course.

En toute humilité, on aurait pu avoir 10 points en plus. Mais ce n’est pas le cas, a rappelé Nancy en point de presse, lundi. Dans les derniers matchs, on aurait pu en avoir trois en plus. Mais ce n’est pas le cas. On est en train de se battre pour les éliminatoires. Ces derniers temps, on joue avec une moyenne d’âge de 23 ans, si je ne me trompe pas. On part de loin.

Si on fait les éliminatoires – et je veux qu’on fasse les éliminatoires, car le groupe le mérite –, je serai très content pour les joueurs. Si on ne les fait pas, ce sera quand même une bonne saison. Mais on a besoin du soutien de tout le monde. Une citation de :Wilfried Nancy, entraîneur, CF Montréal

Quioto, même s’il n’a joué que 17 des 32 matchs des Montréalais jusqu’ici, est leur meilleur buteur avec huit réalisations. L’attaquant hondurien a également distribué six passes décisives.

Wanyama, pour sa part, demeure un titulaire indiscutable au milieu du terrain lorsqu’il est en bonne santé. Il a participé à 25 rencontres cette saison, toutes comme partant, pour 2208 minutes de jeu. Le Kényan était sur le banc lors de la défaite de 1-0 à New York, mais son entraîneur a préféré retarder son retour au jeu.

Plus de détails à venir.