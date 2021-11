Karina LeBlanc, nouvelle DG des Thorns de Portland

Les Thorns FC de Portland, en National Women's Soccer League (NWSL), ont nommé leur ancienne gardienne de but Karina LeBlanc au poste de directrice générale, lundi.

Elle succédera à Gavin Wilkinson, en congé administratif depuis début octobre. Des joueuses des Thorns lui ont demandé de quitter son poste pour sa gestion des allégations d'inconduite sexuelle visant l'ancien entraîneur-chef Paul Riley et pour son manque de transparence au moment d'expliquer son limogeage en 2015. Riley fait l'objet d'autres allégations, les plus anciennes remontant à 2010, et a été congédié par le Courage de la Caroline du Nord, qu'il dirigeait depuis 2017.

Dans ses nouvelles fonctions, la Canadienne de 41 ans supervisera les opérations soccer des Thorns et travaillera en étroite collaboration avec le propriétaire et président du club, Merritt Paulson. Elle aura également son mot à dire dans les décisions d’affaires de l’organisation.

Née à Atlanta, en Georgie, LeBlanc a fait partie de l’équipe nationale canadienne de 1998 à 2015. Elle a joué pour les Thorns au cours de la saison 2013, avant de disputer les deux dernières années de sa carrière professionnelle avec les Red Stars de Chicago.

Je ne pourrais être plus enthousiaste d’accueillir à nouveau Karina à Portland , a déclaré Paulson par voie de communiqué. Le réseau qu’elle a développé à travers le monde au cours de sa carrière dans le milieu du soccer la positionne parfaitement pour mener les Thorns. C’est difficile de penser à quelqu’un qui a de plus grandes qualités de leader que Karina.

Elle aura un impact dans la communauté de Portland et aidera la NWSL à aller de l’avant. Elle nous aidera à renforcer notre influence et nos standards sur la scène internationale.

Poursuivre le travail

Depuis 2018, Karina LeBlanc était responsable du soccer féminin à la CONCACAF et supervisait les efforts de 41 fédérations à travers l'Amérique du Nord et les Caraïbes pour faire évoluer le soccer féminin.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle retrouvera son ancienne équipe professionnelle.

Quand j’ai quitté l'équipe en 2014, je sentais qu’il me restait encore des choses à faire ici. La manière dont la communauté, l’organisation et l’équipe m’ont traitée, c’est quelque chose que je n’ai jamais oublié , a raconté LeBlanc.

Je pensais que je reviendrais peut-être comme joueuse. Mais jamais dans mes rêves les plus fous j’ai pensé que je reviendrais en tant que directrice générale dans ce club qui, pour moi, est le meilleur au monde. Mon expérience avec les Thorns a modelé la femme que je suis aujourd’hui. Une citation de :Karina LeBlanc

C’est difficile de quitter ma famille de la CONCACAF, a-t-elle poursuivi. Je sais que le soccer féminin continuera d’être l’une de ses priorités. Je suis fière de la manière dont nous avons réussi à le faire avancer.

LeBlanc et Sinclair réunies

LeBlanc retrouvera notamment à Portland son ancienne coéquipière de la formation nationale canadienne Christine Sinclair, qui est capitaine des Thorns.

Christine Sinclair (à gauche) et Karina LeBlanc (à droite) en 2012, après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Avec Karina, le ciel est la limite. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi passionné et déterminé à faire grandir notre sport , a indiqué Sinclair.

De l’avoir à nouveau à Portland, c’est un rêve qui devient réalité. Elle va amener le club où personne n’imagine qu’il peut aller. Elle fera de cette équipe un modèle pour le soccer féminin à travers le monde. Une citation de :Christine Sinclair

Au cours de sa longue carrière internationale, Karina LeBlanc a participé cinq fois à la Coupe du monde et deux fois aux Jeux olympiques avec le Canada. Elle a d’ailleurs aidé le pays à remporter la médaille de bronze aux JO de Londres, en 2012. Elle a participé à 110 matchs internationaux avec le Canada.