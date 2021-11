Rafael Nadal tentera un retour en décembre, sans garantie

L'Espagnol a participé lundi à un événement promotionnel à Paris. L'occasion de faire le point sur sa situation.

Je ne sais pas exactement quand je serai de retour (au sein du circuit ATP). Mais je peux dire que mon objectif est de tenter de revenir à Abou Dhabi en décembre, puis ensuite, bien sûr, en janvier, dans un tournoi avant les Internationaux d'Australie. C'est mon objectif [...] Nous travaillons dur pour que ça se passe comme ça , a expliqué Nadal, 5e au classement mondial.

La 13e édition du tournoi d'Abou Dhabi a lieu du 16 au 18 décembre. La Britannique Emma Raducanu, championne des Internationaux des États-Unis, a déjà confirmé sa participation.

Rafael Nadal admet avoir encore mal au pied gauche, en raison du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative très rare qui frappe les adultes entre 40 et 60 ans, et qui provoque une compression et une nécrose de l'un des os situés dans la partie centrale du pied, appelé l'os naviculaire.

La blessure à mon pied doit encore s'améliorer un peu, admet-il, mais je m'entraîne déjà quasiment 90 minutes par jour, donc c'est positif. Il y a des jours meilleurs que d'autres, mais je commence à avoir beaucoup plus de journées positives que de négatives. Donc je suis sur la bonne voie , a insisté l'athlète de 35 ans.

Je m'entraîne, je me sens mieux. Je suis de retour sur les terrains , s'est-il félicité.