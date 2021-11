Les athlètes olympiques et paralympiques se font entendre à la COP26

L'initiative a été lancée par deux athlètes britanniques : Hannah Mills, double championne olympique de voile, et la rameuse Melissa Wilson.

Le triple médaillé olympique Pau Gasol (basketball, Espagne), le double champion olympique et détenteur du record du monde du marathon Eliud Kipchoge (Kenya), le double champion olympique Andy Murray (tennis, Grande-Bretagne), la championne paralympique Hannah Cockroft (sprint en fauteuil roulant, Grande-Bretagne) sont aussi du nombre.

Les derniers Jeux, à Tokyo, ont montré que nous pouvions contourner les obstacles tous ensemble pour toucher à l'excellence dans l'adversité, alors que nombreux croyaient que ce serait impossible, expliquent les athlètes dans le message vidéo. Nous y sommes arrivés. Chaque édition des Jeux permet de transmettre un héritage. Comment y arriver si la planète n'est plus sûre ni en santé, pour recevoir cet héritage?

La chaleur, l'humidité, les conditions climatiques extrêmes menacent plusieurs des sports que nous pratiquons. Et le sport n'est qu'une facette du portrait global de la situation. Nous avons fait de notre mieux, et quand nous le faisons, d'autres suivent notre exemple.

Vous avez l'occasion de remporter cette épreuve qu'il faut absolument gagner. Et c'est vous qui déterminez comment et à quelle vitesse nous la gagnerons. La COP26 est aussi importante que les Jeux olympiques, et c'est à votre tour de nous guider, affirment les athlètes. Avec de l'ambition et du courage, travaillons tous ensemble pour remporter cette épreuve. Nous vous appuyons et comptons sur vous.

L'appel intervient au moment où les gouvernements du monde entier, ainsi que les représentants des entreprises et de la société civile, se réunissent à l'occasion de la rencontre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) qui s'est ouverte dimanche à Glasgow, en Grande-Bretagne.

L'objectif commun est de limiter le réchauffement climatique à +1,5 degré Celsius.

Les leaders mondiaux sont réunis à Glasgow pour la COP26. Photo : Getty Images / Ian Forsyth

Le rêve olympique consiste à donner le meilleur de soi-même, et cela ne signifie pas seulement compétitionner ou gagner des médailles, mais aussi être un bon citoyen du monde , explique Hannah Mills. Je pense qu'il est de notre responsabilité d'utiliser nos plateformes pour souligner la nécessité pour nous tous de vivre et d'agir de manière plus responsable.

Hannah Mills dans le message vidéo des athlètes olympiques et paralympiques de Tokyo Photo : CIO

En 2019, Hannah Mills a lancé le Big Plastic Pledge (Grand Défi du plastique), un mouvement mené par les athlètes pour éliminer l'utilisation du plastique à usage unique dans le sport et au-delà. Elle est convaincue que si l'ensemble de la communauté sportive modifie ses habitudes et fait entendre sa voix, l'effet d'entraînement peut encourager des changements à l'échelle mondiale.

Notre mouvement environnemental a la chance d'avoir le soutien du CIO, indique Hannah Mills. C'est une preuve évidente de l'engagement de l'institution olympique à construire un monde meilleur grâce au sport. Cependant, le sport n'est qu'un élément d'un problème mondial beaucoup plus vaste.

Nous comptons sur les dirigeants du monde pour prendre des mesures rapides en faveur du climat lors de la COP26. Une citation de :Hannah Mills, double championne olympique de voile

Le président du CIO, Thomas Bach, rappelle que le mouvement olympique a pris l'engagement de réduire ses émissions de carbone de 50 % d'ici 2030 (30 % d'ici 2024 et 50 % en 2030, avec le projet de faire pousser une forêt olympique).

La durabilité est l'un des trois piliers de l'Agenda créé par M. Bach, la feuille de route stratégique du mouvement olympique.

En 2018, en collaboration avec les Nations unies, le CIO a contribué à l'élaboration de l'accord-cadre des Nations unies, appelé Le sport au service de l'action climatique. Plus de 270 organisations sportives y ont adhéré jusqu'à présent, précise le CIO.