Ambitieux, Félix Auger-Aliassime veut conclure sa saison en beauté à Paris

Après avoir atteint le carré d'as à Flushing Meadows en septembre dernier, le Montréalais connaît des hauts et des bas par les temps qui courent. Il s'est incliné lors de la Coupe Laver face à son bon ami Matteo Berrettini, puis a plié bagage à Indian Wells dès son premier match. Vendredi, le parcours du Canadien a pris fin en quarts de finale du tournoi de Vienne en Autriche, néanmoins contre l'éventuel gagnant Alexander Zverev. Des résultats en demi-teinte qui sont loin d'inquiéter le principal intéressé, au contraire.

C'est sûr que j'ai eu une performance décevante à Indian Wells, mais reste qu'il y a de bonnes choses en place. Je joue bien depuis la deuxième moitié de l'année, je sens que je monte en puissance, je sens que j'ai maturé comme joueur et comme personne , a déclaré Félix Auger-Aliassime à son arrivée à Paris.

Je pense que maintenant je joue le meilleur niveau que je peux jouer. Les Internationaux des États-Unis ont été un bon déclic au niveau de la confiance.

Actuellement 12e raquette mondiale, Auger-Aliassime vise le pinacle tennistique. Une bonne performance à Paris-Bercy pourrait lui permettre de percer le top 8 et ainsi, participer au tournoi final de l'ATP, réservé aux huit meilleurs joueurs au monde.

C'est une motivation en plus. Après, il faut jouer les matchs de la même façon. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est quelque chose de positif, je suis content d'être dans cette position , a affirmé l'athlète de 21 ans.

Sans tomber dans l'excès de confiance, Auger-Aliassime sait très bien ce dont il est capable.

Je commence à m'installer parmi les meilleurs joueurs au monde. Mentalement, je me sens plus solide, plus mature. Une citation de :Félix Auger-Aliassime

Il y a eu un certain déclic depuis les Internationaux des États-Unis, autant au niveau de ma confiance personnelle que de l'image que je peux projeter. J'arrive à bien me positionner dans les tournois, à devenir un joueur qui peut gagner contre n'importe qui.

J'ai déjà de grandes ambitions pour la saison prochaine , a clamé Auger-Aliassime.

Pour arriver à ses fins, FAA devra faire preuve de constance.

Quand tu fais un bon résultat, c'est bien. Mais il faut répéter, semaine après semaine. Il faut toujours revenir au présent et aux défis qui t'attendent.

Après le Masters de Paris-Bercy, Auger-Aliassime assure qu'il représentera l'unifolié lors de la Coupe Davis, prévue à la fin du mois de novembre à Madrid.

Je n'ai pas eu d'hésitation, j'ai toujours eu l'idée de représenter le Canada. C'est toujours un événement où j'adore jouer, avec toute l'équipe, on passe toujours de très bons moments, victoire ou défaite. J'y serai, et j'y serai avec une grande motivation de gagner avec le Canada , a conclu Félix Auger-Aliassime.

Un retour attendu pour Djoko

Sept semaines après son rêve de grand chelem calendaire brisé en finale des Internationaux des États-Unis, Novak Djokovic fera quant à lui son retour sur le circuit à Paris.

Djokovic qui fond irrépressiblement en larmes au changement de côté, sur l'immense court central de New York, la tête sous la serviette : voilà la dernière image du no 1 mondial imprimée dans les esprits. A cet instant, mené 6-4, 6-4, 5-4 par Daniil Medvedev en finale, il est au bord de la défaite dans le match sans doute le plus important de sa carrière. Quelques points plus tard, sa chance de signer le premier grand chelem calendaire depuis 1969 s'est envolée.

Novak Djokovic lors de sa défaite en grande finale des Internationaux des États-Unis. Photo : usa today sports / Danielle Parhizkaran

Depuis, le Serbe de 34 an, resté à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal au nombre record de trophées majeurs avec vingt titres, a pris ses distances avec le circuit, renonçant notamment au prestigieux tournoi d'Indian Wells, exceptionnellement repositionné à l'automne en raison de la COVID-19.

C'est à Paris, où il s'est déjà imposé cinq fois, qu'il a décidé de reprendre la raquette.

L'y attend une entrée en lice, soit face à l'Italien Fabio Fognini (36e), soit face au Hongrois Marton Fucsovics (39e).

Djokovic y jouera aussi en double, avec son compatriote Filip Krajinovic, en ayant en tête la phase finale de la Coupe Davis (25 novembre au 5 décembre), troisième et dernier morceau de son programme de fin de saison, avec le Masters réunissant les huit meilleurs joueurs de l'année (14 au 21 novembre), pour lequel il est déjà qualifié.

C'est rare de voir un numéro un mondial jouer le double dans un Masters 1000, souligne le directeur du tournoi Guy Forget. Il est en manque de matchs comme il n'a pas joué depuis Flushing Meadows.

Le retour de Djoko coïncide avec les discussions autour de la question de la vaccination pour les prochains Internationaux d'Australie (17-30 janvier), le terrain de jeu préféré du Serbe, cependant réfractaire au vaccin et qui refuse de partager son statut vaccinal.

À ce stade, les autorités australiennes répètent qu'elles ne transigeront pas sur la nécessité d'être complètement vacciné.

Comme d'habitude, la semaine parisienne est l'occasion de distribuer les derniers sésames pour le Masters, organisé pour la première fois à Turin, après douze éditions à Londres.

Avec Djokovic, ils sont six à avoir déjà leur billet en poche : Medvedev, le tenant du titre dans la salle de Bercy, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Matteo Berrettini.

Deux restent à attribuer.

Autre attraction : le retour d'Andy Murray, qui prouve semaine après semaine sa détermination à ne pas se laisser dicter sa fin de carrière par la prothèse posée à sa hanche droite début 2019.