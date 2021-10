Des robots pour prévenir la COVID-19 aux Jeux de Pékin

Le premier robot, un vaporisateur de désinfectant qui circule dans les corridors de l'aréna Wukesong, où se tiendront les tournois de hockey olympique, aura un rôle de premier plan dans la processus de désinfection des lieux de compétition, rapporte l'agence étatique chinoise CGTN.

Selon CGTN, le robot, muni d'un petit ventilateur, déploie un nuage de désinfectant qui peut stériliser une aire de 36 mètres carrés en moins d'un minute. Une seule charge de ce robot peut stériliser une superficie totale d'un kilomètre carré.

Capable d'être autonome par l'utilisation d'un petit radar lui permettant de se retrouver dans l'aréna, ce robot peut également être contrôlé à distance, par une application mobile réservée aux organisateurs.

Un deuxième robot, équipé d'un distributeur de désinfectant pour les mains, est aussi muni d'une caméra qui peut repérer et avertir les visiteurs qui ne portent pas leur masque correctement.

Ces deux robots remplissent chacun le rôle de trois à quatre bénévoles, selon CGTN, et permettent de réduire le nombre de bénévoles nécessaires à la bonne tenue des Jeux.

En plus de ces deux robots, des bornes numériques ont été installées à différents endroits clés de l'aréna Wukesong. Après la numérisation de son code QR, ces bornes peuvent prendre la température des visiteurs et faire parvenir leurs bilans de santé, preuves de vaccination et historiques d'itinéraires au centre de prévention de la COVID-19 de Pékin.

Les robots sont présentement utilisés dans une phase de test à l'aréna Wukesong, mais près d'une trentaine de ces robots devraient être déployés sur les lieux de compétition en février, lors des Jeux de Pékin, qui se tiendront de 4 au 20 février 2022.