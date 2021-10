L’équipe masculine canadienne de courte piste décroche l’or au relais à Nagoya

Pascal Dion, Charles Hamelin, Steven Dubois et Jordan Pierre-Gilles ont réalisé un temps de 6 minutes et 52,272 secondes, juste devant les Chinois (6:52,285) et les Hongrois (6:52,386), qui ont respectivement remporté l'argent et le bronze.

Il s'agit de la première médaille d'or pour l'équipe masculine canadienne au relais, depuis février 2020.

Je pense vraiment qu'on a une place dans le top 3 à chaque Coupe du monde et on est certainement dans les plus forts. On en est convaincus , a déclaré Steven Dubois.

On y va pour gagner et c'est ça l'objectif cette année. On y va pour la médaille d'or.

En plus de sa médaille en équipe, Pascal Dion a remporté le bronze lors de l'épreuve du 1000 m. Il s'agit d'une deuxième médaille de bronze en deux Coupes du monde pour le Montréalais de 27 ans. Il avait également terminé 3e la fin de semaine dernière à Pékin.

Dion a terminé la course en 1:26,554, derrière le Néerlandais Itzhak de Laat, qui a remporté l'argent en 1:26,533. Le Chinois Ren Ziwei a remporté l'or en 1:26,297.

Je pense que si tout est aligné, je suis capable de produire de bonnes courses et je l'ai prouvé au cours des deux dernières fins de semaine , a déclaré Dion après sa course.

Au niveau international, je n'ai jamais été très confiant dans les courses individuelles, mais maintenant j'ai vu ce dont je suis capable. J'ai travaillé sur mes points faibles au cours des deux dernières années et cela se voit.

Les patineuses canadiennes ont été tenues à l'écart du podium à Nagoya ce week-end. Courtney Sarault et Kim Boutin ont terminé respectivement 4e et 5e de la finale du 1000, dimanche. Ce fut un week-end difficile pour moi, mais je pense que c'était une grande amélioration par rapport à la semaine dernière à Pékin , a déclaré Boutin. J'ai fait deux finales A, ce qui prouve que je suis capable de patiner parmi les cinq meilleurs au monde.