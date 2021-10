Toujours la même chanson

Les journalistes attendaient depuis plus d’une vingtaine de minutes quand le premier joueur, David Savard, s’est montré le bout du nez en salle d’entrevue. Ça sentait la séance de linge sale en famille après cette autre correction de 5-2 aux mains des Kings – déjà une cinquième défaite par trois buts ou plus – et, comme on pouvait s’y attendre, le Québécois comme les autres intervenants ont respecté l’omerta.

L’on a su par la suite que le directeur général est allé s’adresser à ses joueurs. Si tôt dans la saison, alors que le CH végète au 30e rang dans la ligue, c’est légèrement surprenant. Mais pas tant que ça non plus. Honnêtement, quel autre recours lui reste-t-il?

Un échange serait excessivement difficile à compléter étant donné la situation financière du Tricolore et la période de l’année; un rappel n’aurait qu’un effet mineur, voire nul; les blessures ne guériront pas plus rapidement même si tous les membres de l’équipe profitaient de leur passage dans la Cité des Anges pour implorer le ciel en chœur.

De toute façon, au point où en est le Canadien, l’apport d’aide extérieure tomberait fort probablement à l’eau. On peut déjà dégager les thèmes récurrents depuis le début de la saison : manque d’effort, de compétitivité, de désir de vaincre, etc.

On connaît la chanson et la ritournelle commence d’ailleurs à faire mal aux oreilles, contrairement aux nouveaux tubes de Nicola Ciccone.

Lors de son point de presse improvisé en début de saison, Bergevin avait déjà mentionné que la solution devait venir du groupe actuellement en place. L’on ne saura jamais ce qui s’y est dit, même si l’on peut certainement déduire quels sujets ont dû être abordés.

Ça prend un certain niveau de compétition et de travail pour gagner dans cette ligue et, présentement, on n’est pas prêts à donner ça avec constance. Nos résultats le prouvent , a laissé tomber Ben Chiarot.

Un manque d’effort donc, de la mollesse, un manque d’inspiration. De la lassitude presque.

Difficile de comprendre comment une équipe peut paraître si amorphe en début de deuxième période alors qu’elle détient une avance de 1-0 après avoir disputé un honnête premier vingt. Comment un revirement de Jeff Petry en zone neutre – un défenseur méconnaissable soit dit en passant – qui mène au premier but des Kings et donc à une égalité de 1-1 peut-il scier les jambes de toute l’équipe à ce point.

Jonathan Drouin a été blanchi de la feuille de pointage face aux Kings. Photo : usa today sports / Jayne Kamin-Oncea

Comment expliquer les trois punitions coup sur coup en troisième période, dont une dans la première minute, si ce n’est que par un manque de concentration? Et les déboires du désavantage numérique, pourtant la force du CH il y a quatre mois à peine en séries éliminatoires? Vrai que Carey Price et Shea Weber n’y sont plus, mais il faudra éventuellement tourner la page.

Il y a une part de sacrifices là-dedans, c’est sûr. Tu dois être prêt à te mettre dans la ligne de tir quand c’est le temps. À faire attention aux détails. T’assurer d’être à la bonne place. Tu as un gars en moins, c’est surtout une question de positionnement et d’être prêt à te mettre dans la ligne de tir , a expliqué Chiarot.

Le sacrifice de soi pour le bien commun et le travail acharné sont deux valeurs cardinales au hockey. Elles sont valorisées jusqu’à l’excès, parfois pour le pire d’ailleurs. À se fier aux propos des joueurs, il n’y a rien de tout ça actuellement. Une équipe incapable de soutirer cet engagement de ses membres est condamnée. Elle ne crée pas de grands liens d’affection non plus, ce qui peut devenir problématique avec autant de nouveaux venus.

J’ai déjà vécu des choses du genre dans ma carrière , a lancé Tyler Toffoli dont le retour à Los Angeles a été assombri par la prestation de son équipe.

C’est difficile de s’en sortir. C’est une mauvaise passe où il y a plusieurs éléments négatifs. Tu fais plus d’erreurs et tu commences plus à tricher sur la glace. Tu te places encore plus dans le trouble , a-t-il ajouté.

Je ne peux pas les ramasser aux deux jours. On est tous dans le même bateau. On veut tous la même chose. Mais ils ont leur part à faire. Une citation de :Dominique Ducharme

À 2-7-0, il y a aussi le danger de regarder un peu trop souvent le classement. Montréal se retrouve déjà à cinq points d’un laissez-passer éliminatoire avant même l’Halloween. C’est déprimant ça.

Il y a perdre et il y a manger mornifle après mornifle. Il y a se battre d’arrache-pied, mais se faire rattraper par un manque de talent et il y a abandonner, lever les yeux au ciel et voûter les épaules.

Pour l’instant, quand les choses ne tournent pas rond, l’équipe donne l’impression de collectivement baisser les bras. Comme s’ils n’avaient plus foi en eux, comme si ça ne valait même pas la peine de se battre. Pour un entraîneur, ça ne peut qu’être inquiétant.

On ne laissera jamais aller. Moi, je ne les laisserai pas aller, je ne les lâcherai pas, c’est sûr. Et je ne pense pas qu’on aille ce type de joueurs non plus dans notre équipe , a assuré Dominique Ducharme.

Fort bien. Toffoli a parlé d’imputabilité au sein de l’équipe. Il a raison. À défaut de cohésion et de succès, les joueurs doivent démontrer de la hargne et de la passion.

S’ils n’y parvenaient pas, peu importe la raison, ils n’en seraient pas les seuls responsables.

En rafale

Le prochain souper d’équipe risque de coûter cher à Phillip Danault. Le Québécois avait mis un bon montant au tableau pour donner une petite motivation supplémentaire à sa troupe. Lui-même a connu un match solide, sans être spectaculaire. Il a obtenu une passe et quatre tirs au but en 16 min 39 s. Toffoli a été plutôt discret.

Le Canadien a accordé trois buts en désavantage numérique après deux performances sans tache à ce chapitre à Seattle et San José. Montréal a maintenant permis 12 buts en 34 occasions en désavantage numérique, un sommet dans la ligue.