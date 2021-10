Le CF Montréal flanche en fin de match et perd de précieux points

Dans un match d'une importance capitale pour les deux clubs, le CF Montréal a subi une autre défaite crève-cœur en toute fin de match, 1-0 face aux Red Bulls de New York samedi après-midi au Red Bull Arena, au New Jersey.

Après avoir résisté à plusieurs assauts de ses adversaires en deuxième mi-temps, le CF Montréal a flanché lors de la première minute des arrêts de jeu lorsque Fabio a déjoué Sebastian Breza à l'aide d'une tête, à la suite d'une passe de Caden Clark.

À la suite de cet autre coup de poignard en plein cœur, le CF Montréal (11-11-10) demeure à 43 points et au neuvième échelon du classement de l'Association de l'Est. Et ses chances de participer aux séries éliminatoires, bien que toujours vivantes, viennent de diminuer.

De leur côté, les Red Bulls (13-12-7) se hissent temporairement au sixième rang avec 46 points.

Titulaire pas nécessairement attendu, Breza a bloqué quatre tirs dont trois en première moitié de match.

Le CF Montréal a été limité à un seul tir cadré vers Carlos Coronel. Un tir qui est venu à la huitième minute de jeu.

Le onze montréalais a de nouveau dû se débrouiller sans les services de Romell Quioto, son meilleur buteur, toujours pas rétabli d'une blessure à la jambe droite qui remonte au match du 2 octobre contre Atlanta United.

Par ailleurs, le milieu de terrain Victor Wanyama était de retour en uniforme mais il ne faisait pas partie du 11 partant. Il n'a finalement pas joué.

Le match de samedi marquait aussi le 30e départ de Djordje Mihailovic, ce qui a fait de lui le 10e joueur dans l'histoire de l'équipe montréalaise à atteindre ce plateau dans une saison de la MLS.

Ce match était le dernier du CF Montréal à l'étranger en saison. Il lui reste deux rencontres au calendrier, mercredi soir contre le Dynamo de Houston, et le dimanche 7 novembre face au Orlando City SC.

Une occasion incroyable

Le CF Montréal a connu un début de rencontre assez vigoureux.

Même si le premier tir est venu des locaux dès la deuxième minute, sur lequel Breza a bien réagi, les hommes de Wilfried Nancy ont rapidement pris le contrôle du ballon.

Aussi, ils ont failli prendre l'avance à la suite d'une spectaculaire pièce de jeu de Sunusi Ibrahim.

Après deux feintes savantes, Ibrahim est parvenu seul devant Coronel dans la surface de réparation et a tenté un tir vers le centre du filet que le gardien new-yorkais a bloqué avec ses pieds, alors qu'il s'était laissé tomber vers sa droite.

Toutefois, ce fut le seul tir cadré du CF Montréal pendant les 45 premières minutes de jeu, en cinq tentatives.

Les Red Bulls en ont obtenu deux de plus, dont un de Patryk Klimala, leur meilleur buteur, que Breza a stoppé avec aplomb, tout juste avant que ne soit complétée la première demi-heure de jeu.

Les locaux ont formé la meilleure équipe lors de la première demi-heure de jeu de la seconde mi-temps.

Pendant ce laps de temps, les Red Bulls ont dirigé six ballons vers le filet montréalais, dont un qui a nécessité un arrêt de Breza et un autre, de Christian Casseres fils, qui a donné sur la tige verticale à la droite du gardien.

Un troisième a roulé tout juste à côté d'un filet devenu désert lorsque Breza s'est aventuré un peu trop loin de son filet.

Dès lors, les deux rivaux semblaient se diriger vers un verdict nul de 0-0. Mais comme c'est arrivé si souvent, l'adversaire du CF Montréal lui réservait une très mauvaise surprise en toute fin de match.