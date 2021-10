Le Canadien s’écroule et s'incline 5-2 contre les Kings

Les Kings ont inscrit deux buts en deuxième période pour prendre l'avance dans le match et non plus jamais regardé derrière dans une rencontre à sens unique.

Victor Arvidsson, à 5 minutes du retour des vestiaires, et Arthur Kaliyev, en supériorité numérique, ont tous les deux marqué sur l'un des 15 tirs des Kings en deuxième période, qui ont complètement dominé l'engagement - ainsi que le suivant.

Le but de Kaliyev, un tir vif dans le haut du filet, était son premier de la saison, et son deuxième en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Âgé de 20 ans, l'ailier droit avait été un choix deuxième tour (33e au total) au repêchage de 2019.

La piètre efficacité du désavantage numérique du Canadien a encore une fois rattrapé l'équipe. Les Kings ont inscrit quatre buts en cinq avantages d'un joueur au cours de la rencontre.

En troisième période, un autre jeune joueur des Kings, Rasmus Kupari, et Alex Iafallo ont marqué coup sur coup en supériorité numérique dans les premières minutes de l'engagement pour creuser l'écart.

Iafallo en a rajouté en inscrivant son deuxième de la rencontre lors d'une pénalité décernée à Mathieu Perreault, pour avoir accroché Kopitar.

Anze Kopitar, la grande vedette des Kings, a récolté une mention d'aide sur les deux premières réussites des siens. En plus de ses deux buts, Iafallo a également récolté une mention d'aide sur le but de Kupari, terminant le match avec 3 points.

Statistiques du match Tirs : Canadien 28 - Kings 38

Mises en jeu : Canadien 39% - Kings 61%

Mises en échec : Canadien 32- Kings 16

Bien partagée, la première période avait pourtant offert du jeu rythmé mais hermétique ayant permis peu de chances de marquer... avant une percée opportune de Josh Anderson avec 2 minutes à faire au premier tiers.

Repéré sur l'aile droite par Christian Dvorak, après un bon travail le long de la rampe de Jonathan Drouin, Anderson a déjoué la gardien Calvin Petersen d'un bon tir des poignets pour donner l'avance au Canadien.

C'était seulement la troisième fois que le Canadien inscrivait le premier but du match cette saison.

Le Bleu-blanc-rouge n'a pas été en mesure de marquer lors de trois supériorités numériques.

Ben Chariot a inscrit le deuxième but du Tricolore avec un peu plus de deux minutes à faire au match, dans une cause perdue d'avance.

Jake Evans demeurait rayé de la formation, incommodé par une blessure dont la nature n'a pas été dévoilée. C'est un troisième match de suite qu'il rate en raison de cette blessure.

Le Canadien n'avait apporté aucun changement à sa formation du dernier match, une victoire convaincante de 4-0 contre les Sharks à San José, une première depuis 1999.

Les Kings étaient privés des services de deux défenseurs. Drew Doughty et Sean Walker sont tous les deux blessés au genou et rateront plusieurs semaines d'activité.

Christian Dvorak et Phillip Danault, lors du match entre le Canadien et les Kings. Photo : Getty Images / Ronald Martinez

Los Angeles pouvait toutefois compter sur Phillip Danault, qui pivotait un trio complété par les ailiers Alex Iafallo et Adrien Kempe. C'était un premier match pour le Québécois face au Canadien depuis qu'il a rejoint les Kings à titre de joueur autonome cet été. Il a récolté une mention d'aide au cours de la rencontre.

Tyler Toffoli affrontait lui aussi son ancienne équipe, lui qui a joué 8 saisons avec les Kings, avant d'être échangé aux Canucks de Vancouver pour un court passage de 10 matchs avant de se joindre au Canadien, à l'été 2020.

Les Kings avaient subi six défaites d'affilée après avoir gagné leur premier match de la saison, contre les Golden Knights de Las Vegas.

Jeudi, ils avaient baissé pavillon 3-2 face aux Jets de Winnipeg, lors du match d'ouverture au Staples Center.