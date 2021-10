Au cours de la dernière semaine, une enquête a révélé que lors d’une réunion tenue le 23 mai 2010, cinq hauts dirigeants des Blackhawks de Chicago ont appris qu’un de leurs joueurs, Kyle Beach, avait été victime d’inconduite sexuelle et de menaces de la part de Brad Aldrich, leur entraîneur responsable de la vidéo.

Le premier réflexe de l’entraîneur Joel Quenneville a été de lever la main et de demander que cette affaire ne vienne pas troubler la quiétude de son équipe en pleine finale de la Coupe Stanley. Le président John McDonough a ensuite décidé d’étouffer l’affaire pendant trois semaines. Puis, au lendemain de la conquête de la Coupe, l’organisation a discrètement forcé l’agresseur à démissionner, le relâchant ainsi dans la nature jusqu’à ce qu’il fasse plusieurs autres victimes, dont un garçon d’âge mineur.

Cette histoire est révoltante.

En conséquence, après la diffusion du rapport relatant l’histoire de Kyle Beach, durant toute la semaine, énormément de gens se sont interrogés sur les travers de la culture du hockey . Ils se sont demandé comment la LNH avait pu en arriver à produire des leaders comme ceux des Blackhawks, capables de froidement fermer les yeux sur un crime et de tourner le dos à la victime (un de leurs plus brillants espoirs!) pour protéger et prioriser les intérêts de leur entreprise.

Or, ce qui est survenu chez les Blackhawks en 2010 n’est pas différent des nombreux scandales sexuels que l’Église catholique a tenté de camoufler au cours des dernières décennies. Ou des incroyables efforts déployés par Fox News, en 2016, pour protéger son image et son PDG Roger Ailes, un prédateur sexuel qui terrorisait, notamment, les animatrices et les journalistes féminins de l’entreprise.

Ce qui est survenu chez les Blackhawks n’est pas différent non plus de ce que les propriétaires de la NFL et ceux de la LNH ont fait quand ils se sont rendu compte que les maladies dégénératives résultant des coups à la tête handicapaient ou tuaient leurs anciens joueurs. Ou de ce que les dirigeants du Mouvement Desjardins ont fait quand ils ont appris qu’un de leurs employés avait volé les données personnelles de millions de clients.

On pourrait ainsi évoquer des centaines, voire des milliers, d’autres situations semblables survenues dans tous les secteurs d’activités de la société.

En gros, quand une conduite criminelle ou très répréhensible est détectée au sein d’une organisation, le premier réflexe de ses dirigeants est souvent le plus mauvais qui soit : on tente de laver le linge sale en famille. En poussant l’affaire sous le tapis ou en réglant la situation le plus discrètement possible, tout le monde se protège. On protège aussi l’image et la marge bénéficiaire de l’entreprise, parfois en écrasant les victimes, parfois en leur versant des compensations financières en échange de leur silence.

Kyle Beach n'a jamais joué un match officiel de la LNH, mais il a joué pour leur club affilié dans la Ligue américaine de 2008 à 2014. Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Le 23 mai 2010, cinq hauts dirigeants des Blackhawks ont décidé de laver leur linge sale en famille. Pourtant, si le président John McDonough avait simplement décidé d’appeler la police et de demander qu’on fasse enquête sur les agissements de Brad Aldrich, l’histoire aurait été fort différente.

Kyle Beach se serait senti supporté par son employeur et sa vie ne se serait sans doute pas transformée en enfer pendant 11 ans.

Brad Aldrich n’aurait pas été embauché par des programmes de hockey universitaires et scolaires, où il a fait d’autres victimes.

La réputation des Blackhawks serait intacte. Et l’organisation ne serait pas en train de négocier des règlements hors cour avec Kyle Beach et une victime d’âge mineur ayant été agressée par Aldrich en 2013. La facture s’élèvera probablement à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Stan Bowman serait encore directeur général des Blackhawks. Le vice-président Al MacIsaac n’aurait pas été chassé de l’organisation par la porte de côté après l’avoir servie pendant de longues années. Et Joel Quenneville serait encore l’entraîneur en chef des Panthers de la Floride, qui forment l’une des meilleures équipes de la LNH.

Quant à John McDonough, qui avait été congédié par les Blackhawks en avril 2020, il voit sa réputation ternie à jamais après avoir dirigé pendant de longues années deux des plus estimées organisations sportives de Chicago : les Blackhawks et les Cubs.

Et aussi, il faut absolument le souligner, si Kyle Beach avait directement porté plainte à la police quand Brad Aldrich l’a agressé en mai 2010, les dirigeants des Blackhawks n’auraient jamais pu envisager la possibilité de maintenir son agresseur en poste, et encore moins de faire graver son nom sur la Coupe Stanley.

Durant la poignante entrevue qu’il a accordée à TSN mercredi dernier, Kyle Beach a expliqué que son expérience traumatisante lui avait appris qu’une victime de crime ne peut absolument pas se fier à des gens qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts pour trouver le secours et la protection appropriée.

Il faudrait qu’un organisme indépendant soit mis sur pied et que les victimes puissent y faire appel en toute confiance , disait-il.

Dans le cas de Kyle Beach, cet organisme existait déjà : il s’agissait de la police.

Mais cette douloureuse leçon, de toute évidence, n’a pas été retenue par les dirigeants de la LNH.

Mercredi, dans une directive de trois pages distribuée à l’intention de tous les membres de la LNH, le bureau du commissaire Gary Bettman a rappelé que le maintien d’un environnement sécuritaire et inclusif est essentiel au succès de notre entreprise .

Et la directive soulignait que tous les employés de la ligue et des équipes, incluant les joueurs, ont l’obligation de rapporter immédiatement au bureau du commissaire ou du commissaire adjoint toute conduite d’employés de la ligue ou d’employés d’une équipe qui s’avère clairement inappropriée, illégale ou abusive ou qui est susceptible de contrevenir aux politiques de la ligue .

En gros, si vous voyez quelque chose d’illégal, appelez-nous, on va régler ça en famille.