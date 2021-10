Phillip Danault, du tremplin à l’océan Pacifique

Le voilà bien en selle à L.A. avec un contrat de 6 ans et 33 millions de dollars en poche, une maison à Manhattan Beach et un deuxième enfant, une petite fille à naître bientôt.

Avec le recul, ça sentait la fin entre le Canadien et le clan Danault depuis bien longtemps. Les papiers du divorce n’étaient pas encore signés, mais il ne faisait aucun doute qu’ils allaient mettre un terme à leur association.

Le fait que le Québécois ait avoué avoir volontairement attendu avoir de concevoir un autre enfant parce qu’il savait qu’il allait déménager balaie les derniers doutes possibles.

On m’avait fait une offre, on avait fait une contre-offre et on ne m’était pas revenu. Ça nous laissait entendre…Mon agent n’était pas fou. Don Meehan fait ce métier depuis longtemps. Je sentais aussi qu’ils voulaient laisser la place aux jeunes. C’était correct aussi. Je n’avais pas de problème avec ça.

Montréal m’a amené que du positif, de la force mentale. Montréal, c’était comme un tremplin pour moi. Une citation de :Phillip Danault

Mais à un moment donné, tu es capable de lire entre les lignes. Je tenais vraiment à honorer ma dernière saison. Et je l’ai fait. C’était difficile de me dire que c’était fini. Mais en même temps, Montréal, c’est tellement intense , a-t-il expliqué vendredi midi.

Oui, Montréal c’est intense. Quand vous avez huit journalistes de la province contre quatre journalistes locaux à un petit entraînement du mois d’octobre, c’est intense. Quand l’entraîneur des Kings doit répondre à une mitraillette de questions sur son nouveau joueur alors qu’il a tenté de tout dire dans sa première réponse d’environ 10 000 mots, c’est intense.

À Los Angeles, ce l’est moins. Vous ne trouverez pas de chandail des Kings au nom de Danault à la boutique-souvenir. Pas plus que de photos de lui sur les murs du centre d’entraînement. Vous en trouverez toutefois une de Tyler Toffoli. Soit on a le cœur tendre, soit on ne rénove pas beaucoup à El Segundo.

Le plus gros choc dans tout ça?

C’est qu’après chaque entraînement ou chaque match, il n’y a pas d’entrevue ou presque , a-t-il répondu le plus honnêtement du monde.

La preuve : Danault a joué un très fort match contre les Jets jeudi soir. Après 40 minutes, son trio n’avait accordé aucune tentative de tir à l’adversaire. Il avait été à l’origine du premier but. Sauf que le Québécois s’est fait punir en troisième et les Jets ont créé l’égalité avant de doubler la mise quelques instants plus tard.

Aucune question sur le sujet vendredi.

À travers les Lakers, les Clippers, les Dodgers, les Rams, les Chargers, le Galaxy et le LAFC, les Kings doivent se battre sans cesse pour se dégager une petite place au soleil, même si celui-ci règne en maître dans le sud de la Californie.

À plus forte raison quand l’équipe a de la difficulté à se mettre en marche (1-5-1). Mais au moins, personne ne va lui en parler.

Au cœur du projet

La douce ironie de cette saga n’aura pas échappé au lecteur futé. Outre la guerre d’ego des négociations, Danault est parti (ou le Canadien l’a laissé aller, c’est selon) parce que Montréal voulait faire de la place aux jeunes.

Dans un monde aussi compétitif et où la marge de manœuvre financière n’existe presque plus, les directeurs généraux laissent parfois partir des vétérans plus coûteux au profit de jeunes de l’organisation qui, théoriquement, devraient être prêts à accepter plus de responsabilités, tout ça pour économiser de précieux dollars. Les vieux s’en vont, les jeunes poussent, la roue tourne, Elton John vous l’a dit, c’est le cercle de la vie.

Phillip Danault évolue au sein du deuxième trio à Los Angeles Photo : Getty Images / Harry How

Bémol toutefois : ça ne se passe pas toujours comme prévu. D’abord, l’un de ces jeunes joueurs, Jesperi Kotkaniemi, a quitté le CH. Ensuite, Jake Evans n’est pas en mesure, ou peut-être pas prêt, d’assumer les tâches défensives qui étaient l’apanage de Danault. Finalement, Nick Suzuki s’adapte encore à son rôle de premier centre.

Les Kings, eux, ont attiré Danault principalement pour qu’ils servent de mentor à leurs espoirs. Pour qu’ils leur donnent le luxe du temps.

Voyez plutôt ce qu’en a dit son entraîneur, Todd McLellan.

Tu regardes au banc et tu vois le 24, il peut gérer le match, gagner une mise au jeu, contribuer à l’attaque. C’est bon pour l’équipe et ça achète du temps à nos jeunes. (Quinton) Byfield est blessé, mais (Alex) Turcotte, (Rasmus) Kupari, (Gabriel) Vilardi, ça leur donne du temps pour se développer à la bonne vitesse. On n’est pas obligés de les placer dans un rôle et espérer que ça fonctionne , a-t-il lancé.

Cette dernière phrase encore une fois, svp.

On n’est pas obligés de les placer dans un rôle et espérer que ça fonctionne.

Ah.

Rien de tout ça ne paraît encore en début de saison chez les Kings, mais comme Danault l’a dit, [il] est encore en train de s’adapter à tout : le système, les joueurs, développer des complicités.

Il s’agit d’un projet à long terme. Danault allège la tâche d’Anze Kopitar et prépare la relève. Une zone tampon, en quelque sorte, pour une fin de reconstruction à Los Angeles. En espérant que les jeunes puissent éclore assez rapidement pour profiter des dernières années d’excellence de Kopitar et Drew Doughty.

C’est étrange, cette stratégie nous semble familière.

Cette fois, par contre, Phillip Danault est au cœur du plan. Sous le soleil, les pieds dans le sable et, visiblement, heureux.

En rafale

Danault retrouvera son vieux complice Brendan Gallagher samedi après-midi.

Les deux ont fait la pluie et le beau temps ensemble en compagnie de Tomas Tatar à Montréal. En trois saisons et 1500 minutes de jeu à cinq contre cinq, ils ont dominé la possession de rondelle à plus de 61%, ont marqué 94 buts et en ont accordé 49.

Considérant qu’ils affrontaient la meilleure compétition adverse soir après soir, ces chiffres sont ahurissants. Depuis, les trois petits cochons, esseulés, n’ont pas encore retrouvé leurs repères.

Gallagher a admis que c’était une complicité unique qui créerait probablement un lien à jamais . Mais ce n’est pas de ça dont l’attaquant du Canadien avait envie de parler.

Je m’ennuie de son sourire un peu niaiseux. C’est un gars agréable à côtoyer à l’aréna. Il rit tout le temps. Il a ce petit côté unique à sa personnalité. On s’en ennuie. Et, évidemment, c’était un gros morceau de notre équipe. Il était une grosse partie de ce qu’on a accompli à Montréal ces dernières années. On comptait sur lui beaucoup. C’est un bon joueur de hockey. Chaque fois que tu perds un bon joueur, tu vas t’en ennuyer , a estimé Gallagher.

Je dirais la même chose, a renchéri Danault. Je m’ennuie de son immense travail sur la glace. Il a un gros cœur, il partait à la guerre pour les coéquipiers. Je m’ennuie aussi de son style un peu loufoque.

Bonnes retrouvailles messieurs.