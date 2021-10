Le baptême de feu d’Elizabeth Mantha

Âgée de 31 ans, Mantha a vécu son baptême dans le hockey professionnel lors de la rencontre perdue par le Rocket, 4-3 face aux Americans de Rochester.

Portant le numéro 2, elle a été accueillie par les applaudissements des spectateurs en sautant seule sur la glace de la Place Bell.

Ça n'arrive jamais. Mon juge de ligne m'a dit : ''réalises-tu ce qui se passe?''

Et bien qu'elle ait décerné une première pénalité dès la quatrième minute de jeu, à Jean-Sébastien Dea du Rocket, elle n'a pas été conspuée. En fait, cette décision l'a calmée. Mais ce n'est qu'en deuxième période qu'elle a véritablement commencé à se sentir à l'aise. Sa journée, nous a-t-elle confié, a été plutôt stressante.

J’essayais de me préparer comme je pouvais, de rester dans le moment présent, d’en profiter et de me dire que j’étais ici pour une raison et que je méritais ma place. J’essayais un peu de me convaincre dans un sens mais ç’a bien été. Une citation de :Elizabeth Mantha

Avant la rencontre, elle a eu l'occasion d'échanger avec sont frère Anthony, qui joue pour les Capitals de Washington. Ses propos l'ont réconfortée.

Je lui ai demandé comment il faisait pour gérer le stress avant le match mais c’est sûr qu’il me souhaitait bonne chance et de me faire confiance , a t-elle raconté.

Dans la foule, son grand-père André Pronovost, un ancien du Canadien de Montréal, était parmi ses nombreux supporters. Cet appui moral l'a beaucoup touché.

C’est vraiment spécial pour toute la famille, non seulement mon grand-père mais j’avais beaucoup de collègues et d’amis qui étaient là aujourd’hui et ça me fait chaud au cœur qu’ils soient venus me voir et que je puisse un peu être une pionnière et je sais qu’ils sont fiers de moi.

Mantha est l’une des dix femmes qui joindront les rangs de la LAH cette saison, une initiative d’inclusion qui permettra au hockey d’éventuellement rattraper un retard sur certains sports professionnels nord-américains. La NFL et la NBA comptent en effet cinq arbitres féminines.

Ancienne joueuse des Carabins de l'Université de Montréal, Elizabeth Mantha est arbitre depuis 10 ans, dont les cinq dernières au niveau midget AAA masculin ainsi qu'au junior AAA.

Ses aptitudes ont été remarquées lors de camp d'évaluation de la Ligue nationale et ce n'est pas une surprise si elle se retrouve maintenant à ce niveau.

Elle sait déjà qu'elle officiera un autre match de la Ligue américaine le mois prochain à Toronto mais elle ignore ce que l'avenir lui réserve. Une carrière dans la Ligue nationale lui semble encore quelque peu surréaliste.

On aime ça y penser, on aime ça y rêver. C’est vraiment difficile de le dire. Un match de hockey, on s’adapte tout le temps. Ça m’a pris une adaptation au niveau midget AAA et au junior AAA, ça m’en prend une ici et ça va peut-être me prendre des années. On va voir comment ça va aller. Une citation de :Elizabeth Mantha

Sur la patinoire, pour ses premiers pas chez les professionnels, elle a constaté à quel point la vitesse était supérieure à ce qu'elle avait vu jusque là.

Le jeu arrive à toi et il faut déjà que tu penses au prochain jeu parce qu’il faut que tu anticipes où tu dois aller.

Superviseuse à la centrale 911 dans la vie de tous les jours, Elizabeth Mantha rêve aussi aux Olympiques et s’entraîne en ce moment en vue d’un camp de sélection, à Copenhague en novembre, qui pourrait la mener à Pékin en février prochain.