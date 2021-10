Nathan Chen éblouissant aux Internationaux Patinage Canada

L'athlète de 22 ans a retrouvé sa touche habituelle, lui qui avait triomphé lors de 14 concours d'affilée avant de se contenter d'une modeste 3e place, la semaine dernière au Nevada.

Il a rebondi de belle façon, en terminant en 1re place du programme court grâce à un total de 106,72 points. Le triple champion du monde a terminé avec un pointage technique épatant de 60,29.

Son compatriote Jason Brown obtient la 2e place grâce à un score de 94,00. Le Canadien Keegan Messing termine tout juste derrière en 3e position avec 93,28 points.

Les deux autres canadiens en action, Conrad Orzel et Roman Sadovsky, ont terminé 9e et 10e respectivement.

Conrad Orzel Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Chez les duos, la paire chinoise composée de Sui Wenjing et Han Cong menait avec 78,94 points après le programme court. Les Russes Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin maintiennent pour l'instant la 2e place, devant les Américains Ashley Cain-Gribble et Timothy LeDuc.

La paire montréalaise composée d'Eric Radford et Vanessa James a pris le 5e rang, derrière un autre duo canadien, celui constitué de Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro.

Lori-Anne Matte et Thierry Ferland, de Lévis, ont fini en 7e place.

Vanessa James et Eric Radford Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Ce grand prix est la première compétition internationale de patinage artistique à se tenir en sol canadien en près de deux ans.