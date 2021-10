L’ouverture des JO de 2026 au stade du AC et de l’Inter Milan

Associated Press

Le maire de Milan a révélé vendredi que la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de 2026 aura lieu au stade San Siro, où sont présentés les matchs des clubs de soccer de l'AC Milan et de l'Inter Milan.

Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a précisé que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques permettra de saluer l'histoire de ce stade de la ville italienne avant qu'il ne cède sa place à un autre.

Le premier magistrat de Milan a en effet confirmé qu'il donne le feu vert à la construction d'un nouveau stade.

Quel que soit l'échéancier de construction du nouveau stade, la cérémonie d'ouverture aura lieu au stade San Siro pour célébrer ses 100 ans d'histoire , a dit Giuseppe Sala.

L'appellation du stade San Siro vient du quartier San Siro (à l'ouest de la ville) au cœur duquel il a été construit en 1925 et 1926.

Quand l'AC Milan est sur le terrain, le stade s'appelle San Siro, mais quand l'Inter Milan y dispute un match, le stade s'appelle Giuseppe-Meazza.

Giuseppe Meazza est un ancien joueur (attaquant) des deux équipes de la ville dans les années 1930 et 1940, il a remporté deux fois la Coupe du monde pour l'Italie, en 1934 et en 1938.

Le stade San Siro a été rénové à deux reprises, dans les années 40 et en 1990, pour la Coupe du monde. Il est doté de 80 018 places, ce qui en fait le plus grand stade d'Italie.

Lors de la Coupe du monde de 1990, six matchs ont été présentés au stade San Siro, avec chaque fois plus de 70 000 spectateurs.

En 2009, le stade a été le théâtre pour la première fois d'une rencontre de rugby, entre les All Blacks de Nouvelle-Zélande et la Squadra Azzurra italienne. 80 000 personnes ont vu les All Blacks l'emporter 20 à 6.

La fermeture dans l'arène

La cérémonie de fermeture des JO de 2026 aura lieu dans les arènes de Vérone.

Les arènes de Vérone Photo : Getty Images / MARCO BERTORELLO

C'est un amphithéâtre romain construit en l'an 30 de notre ère qui pouvait accueillir 30 000 personnes. Il y a aujourd'hui 15 000 places. Seuls le Colisée de Rome et l'amphithéâtre de Capoue sont plus grands, mais il est évidemment le mieux conservé des trois.

Un tremblement de terre en 1117 l'a détruit presque totalement, et il a fallu attendre le 16e siècle pour qu'il soit reconstruit. Il a ensuite été restauré au début du 19e siècle.

Les arènes sont ouvertes au public, et on y présente chaque année de nombreux événements. Il y a eu notamment l'arrivée de la 102e édition du Tour d'Italie (Giro) en 2019.