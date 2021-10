Huit ans de plus pour Morgan Rielly avec les Maple Leafs

Rielly a été repêché au premier tour (5e au total) par les Maple Leafs en 2012 et il est adjoint au capitaine de l’équipe depuis 2016. À 27 ans, il est le joueur actuel qui a passé le plus de temps dans l’organisation.

Le défenseur compte quatre aides en huit parties cette saison. Le natif de West Vancouver, en Colombie-Britannique, a récolté 35 points (5 buts et 30 aides) en 55 matchs en2020-2021.

Il a disputé 580 parties de saison dans la Ligue nationale de hockey, cumulant 309 points (59 buts et 250 aides), en plus des 19 points (4 buts et 15 aides) en 32 matchs de séries.

Lors de la saison 2019-2020, il est devenu le deuxième défenseur de l’histoire des Maple Leafs après Borje Saling à compter sept saisons d’affilée de 20 aides.

Morgan Rielly a aussi aidé le Canada à décrocher la médaille d’or lors du Championnat du monde de hockey en 2016.