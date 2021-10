Félix Auger-Aliassime cède face à Alexander Zverev en quarts à Vienne

Alexander Zverev a eu du mal à se débarrasser de Félix Auger-Aliassime, vendredi, à Vienne, et il retrouvera en demi-finales du tournoi ATP 500 le jeune Espagnol Carlos Alcaraz.

L'Allemand, no 4 au classement de l'ATP, a dû faire preuve de patience pour venir à bout du Québécois de 21 ans en 2 h 5 min au terme d'un combat en trois manches de 6-4, 3-6 et 6-3.

Après une première manche maîtrisée, son adversaire, demi-finaliste des derniers Internationaux des États-Unis, a largement haussé son niveau de jeu pour prendre la deuxième manche.

Dans la troisième, tout s'est joué lors du sixième jeu, long de près de 15 minutes, au cours duquel Auger-Aliassime a longtemps plié sans rompre, jusqu'à ce que le champion olympique en titre parvienne à briser son service sur sa sixième balle.

Je me suis encore compliqué la vie, a admis Zverev, et il faut que ça cesse. Une petite erreur et j'ai perdu la deuxième manche. Mais je suis content de la façon dont je suis revenu, car au début de la deuxième manche, le match aurait pu m'échapper.

L'Allemand a remporté sa 50e victoire cette saison.

Auger-Aliassime s'éloigne de Turin Cette défaite fait mal à Auger-Aliassime, car il aura du mal à se qualifier pour les finales du circuit, qui ont lieu cette année à Turin, en Italie, du 14 au 21 novembre. Le Québécois est 12e du classement de la qualification pour ces finales réservées au top 8, avec 2420 points, à 535 points d'Hubert Hurkacz, installé au 9e rang. Le Polonais est pour l'instant le dernier à pouvoir se qualifier puisque Rafael Nadal, actuellement 8e, a déjà annoncé qu'il n'irait pas.

De son côté, Carlos Alcaraz, 18 ans, a battu le no 7 au monde, l'Italien Matteo Berrettini, en trois manches de 6-1, 6-7 (2/7) et 7-6 (7/5), lui aussi au terme d'un match très accroché.