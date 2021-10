Les Panthers sous le choc après le départ de Joel Quenneville

Meneurs au classement général et toujours détenteurs d'un dossier immaculé, les Panthers avaient le vent dans les voiles avant qu'une bourrasque ne fragilise la franchise à plusieurs niveaux, mardi, lors du dépôt du rapport d'enquête sur les allégations d'agression sexuelle au sein des Blackhawks.

Les conclusions de la firme Jenner & Block dans l'affaire Brad Aldrich ont forcé Stan Bowman et Joel Quenneville à renoncer à leur poste respectif de directeur général à Chicago et d'entraîneur-chef en Floride, faute d'être intervenus lorsqu'ils ont appris qu'un joueur s'était plaint d'actes de nature sexuelle à son endroit.

Outre Stan Bowman et Joel Quenneville, qui ont ensemble remporté les honneurs de trois Coupes Stanley dans la Ville des Vents, plusieurs cadres du département hockey des Blackhawks ne font plus partie de l'organisation au riche passé sportif.

Évidemment, ce n'est pas facile. C'est quelque chose que nous sommes encore en train de digérer. L'histoire de Kyle [Beach] est quelque chose qui ne devrait tout simplement pas arriver, dans notre sport ou ailleurs. C'est une histoire que vous ne voulez jamais entendre , a indiqué Jonathan Huberdeau en point de presse, vendredi.

Dire que les quatre derniers jours ont été chaotiques dans la Ligue nationale de hockey (LNH) relèverait de l'euphémisme. Les réflecteurs sont braqués sur l'ensemble du circuit Bettman, avec l'emphase sur certains marchés, principalement Chicago, Floride et Winnipeg.

Ç'a été un tourbillon, une journée vraiment triste pour le hockey, avec Kyle Beach et tout ce qu'il a vécu. Il y a de la compassion pour lui, surtout avec ce qu'il a dû affronter. Encore une fois, c'est un triste jour pour notre organisation, pour nos joueurs, pour le hockey qui doit traîner ça. C'est un grand sport. Nous sommes meilleurs que ça, ce sport est meilleur que ça. Espérons que nous apprendrons cette fois-ci. Il faut apprendre et s'améliorer.

Ç'a été quelques journées folles, avec toutes les informations et ce qui s'est passé. Nous sommes une équipe un peu distraite en ce moment, nous devons nous rassembler , a confié le capitaine Aaron Ekblad.

C'est dur de voir [Joel Quenneville] partir, mais au bout du compte, nous comprenons cette décision qui devait être prise , a renchéri le meneur des Panthers, l'un des visages de l'effectif floridien.

Deux jours après la remise du dossier d'enquête, qui a eu l'effet d'une bombe sur la planète sportive, l'Ontarien de 63 ans a été convié au bureau du commissaire, avant de signer sa lettre de démission à titre d'entraîneur-chef.

Les Panthers l'avaient embauché en 2019, quelques mois suivant son renvoi des Blackhawks. Bien installé au 2e échelon au chapitre des victoires (969) et des matchs (1768), chaque fois derrière le vénérable Scotty Bowman, Joel Quenneville devra obtenir l'accord de Gary Bettman s'il désire éventuellement renouer avec la LNH.

L'entretien poignant de Kyle Beach, qui a révélé mercredi être la victime de Brad Aldrich au journaliste d'investigation du réseau TSN, Rick Westhead, est venu chercher Aaron Ekblad droit au cœur.

Nous sommes tous des humains. Présentement, il y a des choses plus importantes que le hockey [...] Je suis juste vraiment triste pour lui, c'est une situation terrible. Je ne peux m’imaginer être dans cette situation, être aux prises avec ça, avec les émotions qui suivent. Je lui souhaite le meilleur dans sa guérison , s'est-il exprimé.

Le jeune meneur des Panthers a de la difficulté à cerner ses émotions à l'égard de Joel Quenneville, la coupure étant fraîche avec son ancien entraîneur qui se trouve, par la force des choses, dans la tourmente.

Je ne suis pas certain de mes sentiments en ce moment. J'essaie juste de les rassembler et de m'occuper de ce dont je dois m'occuper mentalement pour apprendre et grandir de cette situation, mais je ne suis tout simplement pas certain de mes sentiments.

Une citation de :Aaron Ekblad, capitaine des Panthers de la Floride