Kim Clavel se voit déjà championne du monde

Ce soir-là, Clavel (14-0, 2 K.-O.) tentera de ravir le titre à la Mexicaine Yesenia Gomez (19-5-3, 6 K.-O.) qui le détient depuis mai 2018. Cette dernière en sera à une cinquième défense, une première hors des frontières du Mexique. En fait, Gomez ne s’est jamais battue loin de chez elle.

Pendant que Clavel tentera de remporter un premier titre mondial, Artur Beterbiev (16-0, 16 K.-O.) y défendra sa couronne WBC des mi-lourds face à l’Américain Marcus Browne (24-1, 16 K.-O.), tandis que Marie-Eve Dicaire (17-1) tentera de récupérer la ceinture IBF des super-mi-moyennes contre la Mexicaine Cynthia Lozano (9-0, 7 K.-O.).

C’est ainsi que Clavel sera l’une des têtes d’affiche de la soirée baptisée La Triple Couronne par le Groupe Yvon Michel présentée au Centre Bell.

Jointe par Radio-Canada Sports au Club de boxe Montréal dans les sous-sols du Complexe sportif Claude-Robillard où elle se prépare pour le combat le plus important de sa carrière, Kim Clavel ne parle pas avec des si ou des peut-être .

Enfin! Je suis vraiment impatiente! Ça fait longtemps que j’attends ce moment-là. Je pense qu’on n’a pas sauté d’étape dans ma carrière. Une citation de :Kim Clavel, boxeuse professionnelle

On y est allé avec quatre combats de quatre rounds, ensuite des six rounds, puis huit, une ceinture NABF, des combats en dehors de chez nous à Las Vegas et au Mexique, une finale à Montréal [WBC Silver, le 28 août dernier, au parc Jarry, NDLR]. On a vraiment touché à tout avant d’être rendus au but ultime , a affirmé celle qui vient de traverser deux années bien remplies en dépit des affres de la pandémie.

Clavel rappelle aussi à quel point sa rivale précédente, Maria Soledad Vargas, s’était avérée coriace et en soi, une solide préparation pour le duel qui vient.

Kim Clavel explique la teneur de sa préparation pour son combat de championnat du monde.

Comme le lapin rose

Rien ne semble vouloir arrêter Kim Clavel. Au cours des 22 derniers mois, elle a mis la main sur deux ceintures internationales, en plus d’aller au front dans la guerre contre la COVID-19 dans les CHSLD quand tant d’autres fuyaient.

Ajoutez à cela des hommages comme le trophée ESPY Pat Tillman et la liste du magazine Times pour son engagement communautaire, une participation à la téléréalité Big Brother, et vous comprendrez que Clavel est comme ce lapin rose des publicités: inarrêtable!

Quand on lui demande ce qui pourrait bien freiner son élan, Clavel réplique du tac au tac, comme elle le fait dans le ring. Certainement pas Yesenia Gomez! , a-t-elle lancé avec la vivacité d’un solide direct du droit.

Le 16 octobre dernier, Clavel s’est rendue à Cancún, au Mexique, en compagnie de son entraîneuse Danielle Bouchard. Là-bas, elles ont assisté au combat de remise en forme de Gomez contre sa compatriote Itzayana Cruz Delgado (6-7), contre qui elle a enregistré une victoire par décision unanime au terme de l’affrontement de 8 rounds.

Danielle et moi, on se disait qu’on était en mission en terrain ennemi (rires). On se sentait comme des espions. Mais avant le combat, les promoteurs et le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, tout le monde montait sur le ring. À un moment donné, ils m’ont demandé de les rejoindre. Ils m’ont tendu le micro pour que je m’adresse aux spectateurs en espagnol et que je leur dise que j’allais me battre contre Gomez , a raconté Clavel.

Elle a aussi reconnu que le fait d’être sur place lui avait probablement conféré un avantage sur la championne.

Quand tu n’as que la vidéo pour juger une adversaire, elles ont l’air moins bonnes qu’elles le sont. Quand tu es au bord du ring, tu entends la force des coups de poing. Je voyais son énergie quand elle était dans le ring et la façon dont ses entraîneurs lui parlaient , a-t-elle raconté à propos de son expérience d’observation.

J’ai pu lui serrer la main après son combat. On s’est regardées dans les yeux. Je trouve que c’est un avantage, un outil de plus de l’avoir vue boxer en personne, alors qu’elle ne m’a jamais vue boxer en vrai. Une citation de :Kim Clavel

Clavel a noté l’expérience et la taille de Gomez comme principales différences avec les autres boxeuses qu’elle a affrontées auparavant.

C’est une fille qui a énormément d’expérience en championnat du monde. L’expérience de défendre sa ceinture est différente. Elle est plus grande que moi [5 pi 5 po pour Gomez contre 5 pi 1 po pour Clavel, NDLR]. Je suis habituée de boxer contre des filles de ma grandeur , a dit Clavel avant de souligner les faiblesses de la championne.

Quand je l’ai vue boxer, j’ai trouvé qu’elle était plus lente. Je pense que ma vitesse va être hyper importante le 17 décembre. C’est une fille qui aime beaucoup avancer. Il ne faut pas la laisser s’installer parce que c’est où elle devient dangereuse. Elle a les mains pesantes. Sa main arrière est pesante. Quand elle gagne en confiance, elle lance beaucoup en combinaisons.

Si Clavel a noté que Gomez pouvait parfois être nonchalante en défense, cela ne gêne pas la Mexicaine de se faire frapper. Elle a livré plusieurs combats serrés, comme en témoignent ses trois combats nuls.

On aura besoin d’une très bonne stratégie. Ça va probablement être mon combat le plus stratégique. Je sais que je suis en forme. J’ai de l’énergie en masse pour 10 rounds, ça, on l’a vu. J’ai vraiment l’impression que je vais avoir la ceinture de championne du monde, le 17 décembre, mais ça ne sera pas facile. Gomez est une bonne athlète qui s’entraîne fort. Ça va être gagnant pour la boxe féminine , a-t-elle insisté.

Une importante chimie

Kim Clavel apprécie le fait que son entraîneuse soit déjà passée par là. En 2007, Bouchard était devenue la première Québécoise à livrer un combat de championnat du monde.

Danielle a vécu ça. J’ai une coach qui a vécu la boxe amateur, les combats internationaux. Elle a vécu la boxe professionnelle. Elle a reçu de vrais coups de poing sur le nez. Tout ça, elle le comprend et en plus dans le corps d’une femme, comme moi , a expliqué Clavel.

Kim Clavel et son entraîneuse Danielle Bouchard Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Elle estime qu’avec une victoire, elle permettra à Bouchard de réaliser à travers elle le petit bout de chemin qu’il lui restait à parcourir vers un titre mondial.

Ce soir-là, j’aurais envie de mettre Danielle sur mes épaules parce que nous aurons gagné ce combat ensemble. Une citation de :Kim Clavel

Étant donné que Bouchard a repris son travail d’enseignante au primaire, elle n’a pas la même disponibilité qu’au cours de l’été, où elle a pu s’occuper de Clavel à temps plein.

Clavel s’entraîne trois soirs par semaine en compagnie de Bouchard, tandis que Stéphan Larouche prend le relais pour les deux autres soirées. Il en sera ainsi pour toute la durée du camp qui se déroule entièrement à Montréal et auquel se greffent Mathieu Germain et Mathieu Bauderlique comme partenaires d’entraînement.

Les sparrings officiels commenceront samedi. À cela, il faut ajouter des séances matinales quotidiennes de musculation, de conditionnement physique et les conseils de la nutritionniste Mélanie Olivier. Les samedis sont consacrés aux massages et aux bains de glace.

Le dimanche, c’est la journée Netflix, la journée où je me gâte un peu avec une petite toast au Nutella. C’est ma journée de repos où je vois ma famille, mes parents , a ajouté Clavel.

Le clan est à la recherche d’un endroit qui permettra à tout le monde de s’installer sous un même toit et ainsi recréer l’ambiance dont ils profitent habituellement au chalet de Bouchard et de Larouche dans les Laurentides.

Kim Clavel nous dit comment elle entrevoit sa marche vers le ring, le 17 décembre prochain.

L’avantage du terrain

Sans surprise, Kim Clavel est heureuse à l’idée que son premier combat de championnat du monde se déroule à Montréal, devant les siens.

Ma famille va être là. J’ai même un médecin avec qui j’ai travaillé à l’Hôpital de Joliette [au département de maternité, NDLR], le Dr Langlois, un gynécologue qui n’a jamais assisté à un de mes combats, mais il sera là au Centre Bell , s’est-elle réjouie.

Un groupe d’infirmières sera aussi de la partie pour être témoins de ce qui constituera le 100e combat de la carrière de Kim Clavel (dont 85 chez les amateurs).

Très proche de sa sœur Angie qui vit en Oklahoma où elle entraîne des chevaux, Clavel est convaincue que celle-ci va regarder le combat sur ESPN qui diffusera la totalité de l’événement. Kim Clavel se considère chanceuse d’avoir la chance de se battre pour la deuxième fois devant les caméras de cet important réseau américain.

Kim Clavel lors de son premier passage sur ESPN dans la bulle de Las Vegas, face à Nathalie Gonzalez. Photo : Mikey Williams/Top Rank

J’y vais pour la deuxième fois en 15 combats professionnels, tandis que tant d’autres boxeurs, hommes ou femmes, n’auront jamais cette chance.