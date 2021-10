Les Blackhawks veulent que le nom de Brad Aldrich soit retiré de la coupe Stanley

Le propriétaire des Blackhawks, Rocky Wirtz, a écrit à cet effet à Lanny MacDonald, président du conseil d'administration du Temple de la renommée du hockey. Le réseau ESPN a obtenu une copie de cette lettre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le nom de certains des joueurs les plus talentueux apparaît sur la coupe Stanley. Mais le nom de Brad Aldrich y est aussi en raison de son rôle de spécialiste de la vidéo. Sa conduite l'a disqualifié et ce fut une erreur de soumettre son nom. Nous sommes désolés d'avoir permis que cela se produise , peut-on lire dans cette lettre.

Je demande en toute humilité que le Temple de la renommée considère retirer son nom de la coupe Stanley. Si rien ne peut effacer ce qu'il a fait, laisser son nom sur le trophée le plus prestigieux du sport semble être la mauvaise chose à faire.

Mercredi, Kyle Beach est sorti de l’ombre et s’est identifié comme victime de Brad Aldrich.



Joel Quenneville, qui était à l'époque à la barre des Blackhawks de Chicago, a quant à lui remis sa démission jeudi à titre d'entraîneur-chef des Panthers de la Floride. Il avait affirmé ne rien savoir des allégations de Beach quand la LNH a annoncé une enquête. Or, cette enquête a révélé que le personnel clé des opérations hockey des Hawks, dont il faisait partie avec le directeur général Stan Bowman et l'adjoint au DG Kevin Cheveldayoff, était bel et bien au courant des allégations et qu'il a attendu trois semaines, après la conquête de la Coupe Stanley, pour y donner suite.

Kevin Cheveldayoff, qui est maintenant le directeur général des Jets de Winnipeg, sera interrogé vendredi par le commissaire de la LNH, Gary Bettman.

Brad Aldrich a quitté l'organisation des Blackhawks à l'issue de la saison 2010. Il a ensuite travaillé dans une école secondaire du Michigan, où un deuxième joueur allègue avoir été victime d'agression sexuelle de sa part.