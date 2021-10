Les Blackhawks, la LNH et le « vieux boys’ club »

De nombreux observateurs espèrent que le scandale sexuel qui éclabousse les Blackhawks de Chicago pousse la Ligue nationale de hockey (LNH) à prendre plus au sérieux la santé et le bien-être des joueurs, à commencer par l’avocate de la présumée victime, Kyle Beach.

Susan Loggans souhaite que l’histoire de son client fasse souffler un vent de changement dans toutes les ligues sportives professionnelles.

Il doit y avoir un changement face à cette mentalité sauvage, a affirmé l’avocate à plusieurs médias américains. L’idée n'est pas de gagner à tout prix. Ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des gladiateurs dont la vie va être sacrifiée.

Pour décrire le peu de considération que les grandes ligues sportives ont à l'égard de leurs joueurs, elle fait aussi un parallèle avec le débat sur les commotions cérébrales.

Pierre Bélanger, professeur titulaire au département de communication de l’Université d’Ottawa, croit que ce qui nuira le plus à la LNH avec ce scandale est qu'elle laisse l’impression que la business est plus importante que la santé et le bien-être des joueurs .

La phrase assassine pour moi, et qui est à mon sens inexcusable, est qu’il y aurait eu des instructeurs, des "managers" de l'équipe des Blackhawks qui auraient été mis au courant de ce dossier-là et qui auraient dit : "ce n’est pas le temps de venir m'en parler, on est en séries éliminatoires, la Coupe Stanley est plus importante qu'une agression sexuelle". C'est ça qui va faire le plus mal à la Ligue nationale selon moi. Une citation de :Pierre Bélanger, professeur titulaire à l'Université d'Ottawa

Selon ESPN, la ligue aurait envoyé une note de service à ses 32 équipes mercredi pour leur rappeler que tout acte d’abus ou de comportements inappropriés doit être dévoilé au commissaire Gary Bettman ou à son adjoint Bill Daly .

La Ligue nationale contrôle ses messages de façon extrêmement serrée, rappelle Pierre Bélanger. Cette fois, c’est une dénonciation et la ligue n'a aucun contrôle là-dessus. On peut difficilement blâmer les propriétaires d'équipe ou les dirigeants de la ligue du fait qu'un de leurs employés ait eu des déviations sexuelles. Là où on peut les blâmer, c'est lorsqu'ils en sont informés et qu'ils ne prennent pas action. Là, ça ne marche plus.

Kyle Beach n'a jamais joué un match officiel de la LNH, mais il a joué pour leur club affilié dans la Ligue américaine de 2008 à 2014. Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Une fois que les détails de l’enquête sur les allégations de Kyle Beach ont été dévoilés, le professeur affirme que la LNH a quand même été prompte à réagir.

La LNH n'a pas perdu une seconde. Tout de suite, elle a mis des pressions sur le directeur général des Blackhawks qui a été obligé de remettre sa démission. On sait très bien que la pression venait de la ligue et de l'organisation des Blackhawks de Chicago, soutient le professeur. Un autre geste de la LNH est l’amende de deux millions de dollars qui a été servie aux Blackhawks pour ne pas avoir agi au moment où les doutes et les suspicions ont fait surface, on voit que la ligue prend ces accusations extrêmement au sérieux.

Jeudi, l'entraîneur-chef des Blackhawks à l'époque, Joel Quenneville, a démissionné de son poste à la barre des Panthers de la Floride après sa rencontre avec Gary Bettman.

Et le même sort pourrait attendre le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, bras droit de Stan Bowman avec les Blackhawks au moment des faits. Il s'entretient vendredi avec le commissaire.

Ce scandale pourrait aussi pousser la LNH à mettre sur pied de nouveaux programmes d’aide ou d’éducation en lien avec les agressions sexuelles.

Au cours des 10 dernières années, la ligue a mis en place des mesures, des programmes notamment pour les abus de substances et les difficultés psychologiques, souligne Pierre Bélanger. Je pense que l'on est directement dans cette trajectoire et les gestes posés dans la dernière semaine vont dans ce sens.

Le professeur l’admet, la LNH n’est pas reconnue pour être à l’avant-garde lorsqu’il est question de son image ou de la gestion de crise.

La Ligue nationale de hockey est l'enfant pauvre des sports professionnels en Amérique du Nord, fait-il remarquer. C'est incomparable en termes de couverture médiatique, d'impact ou de notoriété de ses joueurs. La LNH est l'espèce de quatrième roue de la brouette, derrière le baseball, le football et le basketball, elle est beaucoup à la remorque, elle regarde ce que font les autres, et n'est pas une précurseure.

Pierre Bélanger rappelle d’ailleurs que la NBA a été la première à suspendre ses activités au début de la pandémie de la COVID-19 et avait aussi reporté des matchs lors des manifestations aux États-Unis contre les injustices raciales à l’automne 2020. Dans les deux cas, la LNH réagissait 24 heures après les autres ligues.

Le vieux boys' club

Lorsque questionné sur l’histoire de Kyle Beach et le traitement que lui ont réservé les Blackhawks, le joueur des Bruins de Boston Taylor Hall a reconnu à sa façon le conservatisme de la LNH.

Chaque culture doit continuer de s'améliorer, et le hockey n'est pas différent, a déclaré Hall jeudi. Je suppose que c’est un jeu que l’on pourrait qualifier d’un vieux boys' club, et il y a certainement des secrets et des choses qui doivent changer. Avec un peu de chance, ils le peuvent.

Même si le témoignage de Kyle Beach à visage découvert pourrait amener d’autres langues à se délier, Pierre Bélanger n’entrevoit pas de vague de dénonciations de la part des joueurs encore actifs.

Je douterais que ce soit le seul, mais ne l'oubliez pas, dans la LNH, il y a des chasses gardées. C'est une immense image de marque, la LNH. Ces gars-là, ils sont aussi des véhicules de marketing extrêmement importants. Pendant leur carrière, très rares sont les joueurs de la Ligue nationale qui vont avouer avoir des problèmes de consommation, par exemple. Il y en a, mais c'est récent comme phénomène. Une citation de :Pierre Bélanger, professeur titulaire à l'Université d'Ottawa

L’histoire de Kyle Beach n’est pas la première à ébranler le monde du hockey. Reste que du chemin a été fait depuis que Sheldon Kennedy et Theoren Fleury ont dévoilé avoir été agressés par leurs entraîneurs alors qu’ils étaient mineurs.

L'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest a été reconnu coupable de 16 chefs d'accusation pour des crimes sexuels commis sur huit jeunes skieuses dans les années 1990. Photo : Radio-Canada / CBC

Ça n'a pas commencé hier les dénonciations, il y a eu l’instructeur de ski Bertrand Charest par exemple, se souvient Pierre Bélanger. Le niveau de tolérance a beaucoup baissé là-dessus, on s'offense plus rapidement maintenant lorsqu'il y a des agressions d’hommes qui dominent les jeunes filles, mais aussi les grands garçons.

Le professeur rappelle que la LNH n’est pas la seule à être ébranlée par des allégations d’abus, sexuels ou non, soulignant au passage que plusieurs joueurs de soccer européen ont fait les manchettes au cours des dernières années pour des histoires peu reluisantes.

Ce qui se passe aujourd’hui dans la LNH, pour moi, c'est un grand mouvement sociétal, souligne Pierre Bélanger. On le voit avec les pensionnats autochtones, on l'a vu aussi beaucoup en Europe avec les prêtres.