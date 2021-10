Éclaboussé par le scandale des Blackhawks, le DG des Jets n’est pas sanctionné

Cheveldayoff était adjoint du directeur général des Blackhawks Stan Bowman en mai 2010. Comme d'autres acteurs clés du personnel hockey, il était au courant des allégations d'agression sexuelle formulées par un joueur à l'endroit du spécialiste de la vidéo Brad Aldrich, a révélé cette semaine un rapport d'enquête indépendante, et l'organisation a attendu trois semaines, après sa conquête de la Coupe Stanley, pour y donner suite.

Cheveldayoff n'est pas responsable de la façon dont les Blackhawks de Chicago ont géré les allégations d'agression sexuelle , peut-on lire dans le communiqué de la LNH.

La participation de Cheveldayoff à une rencontre avec des hauts placés du personnel hockey le 23 mai 2010, quand il a été question des allégations, a été extrêmement limitée , note la LNH, en soulignant que c'était aussi la conclusion de l'enquête confiée au cabinet Jenner & Block.

En fait, au cours de l'enquête, la plupart des participants à cette rencontre du 23 mai ne se souviennent pas si Cheveldayoff était présent , poursuit le communiqué.

En tant qu'adjoint au directeur général, Cheveldayoff se rapportait directement à Stan Bowman, et était le cadre au plus bas échelon dans la pièce. Ses responsabilités n'incluaient pas le personnel d'entraîneurs. Il a été l'un des derniers à être invité à participer à la rencontre, et a appris la nouvelle (sur les allégations, NDLR) pour la première fois en présence de son patron (Bowman), du patron de son patron (John McDonough, alors chef de la direction) et de l'entraîneur-chef (Joel Quenneville), qui était le supérieur immédiat de Brad Aldrich.

Il avait une connaissance limitée des personnes concernées et agissait essentiellement à titre d'observateur sur de possibles actions qui pourraient être entreprises. À la fin de la réunion, apparemment, Cheveldayoff croyait qu'il y aurait investigation.

Kevin Cheveldayoff, de par son rôle, conclut le communiqué, n'avait pas l'autorité de prendre une décision au nom de l'organisation et n'avait pas assez d'information à sa disposition pour juger si ce dossier était adéquatement géré par les Blackhawks .

Le directeur général des Hawks, Stan Bowman, a remis sa démission à la publication des résultats de l'enquête, mardi. Le lendemain, Kyle Beach a révélé qu'il a été la victime de Brad Aldrich.

Joel Quenneville, entraîneur-chef des Hawks à l'époque, lui aussi au courant des allégations envers Brad Aldrich, a démissionné jeudi de son poste d'entraîneur-chef des Panthers de la Floride quelques heures après sa rencontre avec le commissaire Gary Bettman.

Cheveldayoff, directeur général des Jets depuis leur retour à Winnipeg en 2011, devait initialement rencontrer Bettman lundi, mais la rencontre a été devancée à vendredi.

J'offre d'abord soutien et empathie à Kyle Beach pour tout ce qu'il a dû endurer depuis 2010, a déclaré Cheveldayoff par communiqué. Il a fait preuve de bravoure en racontant son histoire. Son courage doit nous inspirer à faire du hockey un sport plus sécuritaire pour tous.