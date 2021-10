Joel Quenneville quitte son poste d’entraîneur des Panthers de la Floride

Les Panthers ont annoncé la décision jeudi soir.

Avec énormément de douleurs et de regrets, j'annonce que je démissionne de mon poste d'entraîneur-chef des Panthers de la Floride , a indiqué Quenneville dans une déclaration écrite.

J'éprouve beaucoup de tristesse devant la souffrance vécue par Kyle Beach. Mon ancienne équipe, les Blackhawks, a failli à sa responsabilité et j'en suis partiellement responsable. Je souhaite désormais réfléchir au déroulement des événements, et je veux prendre le temps de m'éduquer pour faire du hockey un endroit sécuritaire pour tous.

Andrew Brunette, qui était entraîneur adjoint, le remplace à titre intérimaire. Les Panthers ont une fiche de 7-0-0 cette saison.

Quenneville a rencontré le commissaire Gary Bettman plus tôt jeudi. Son directeur général Bill Zito et le président des Panthers Mark Caldwell étaient également présents.

Par voie de communiqué, la Ligue nationale de hockey (LNH) a dit appuyer la décision de Quenneville. M. Quenneville faisait partie des membres de la haute direction qui ont mal géré la plainte pour agression sexuelle de Kyle Beach contre l'entraîneur Brad Aldrich. [...] Après une rencontre avec M. Quenneville, toutes les parties se sont mises d'accord sur le fait qu'il n'était pas approprié pour lui de continuer d'exercer ses fonctions.

Si M. Quenneville souhaite réintégrer la LNH, je demanderai à le rencontrer au préalable pour déterminer sous quelles conditions un tel emploi pourrait avoir lieu , a précisé Bettman.

Quenneville avait affirmé ne rien savoir des allégations de Beach, dont l'identité n'était pas connue à l'époque, quand la LNH a annoncé une enquête.

Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs joueurs des Blackhawks, dont Brent Sopel et Nick Boynton, ont affirmé que toute l'équipe, les entraîneurs et la direction y compris, étaient au courant.

L’histoire a vite fait son chemin, a dit Beach dans une entrevue à TSN mercredi soir. Je crois fermement que tout le monde était au courant. Des commentaires [à mon sujet] ont été faits dans le vestiaire, devant d’autres joueurs, d’autres membres du personnel, de la direction, des membres des médias.

Je crois Sopel et Boynton sur parole, parce que je n’avais aucune relation avec eux. Je ne leur ai pas parlé depuis le dernier camp d’entraînement que j’ai fait avec eux. Donc, qu’ils prennent la peine de défendre ma version des faits, sans qu’ils n’aient rien à gagner… Quand moi, j’étais esseulé, j’avais peur, John Torchetti, Brent Sopel et Nick Boynton ont brisé le silence et ça m’a donné le courage nécessaire pour continuer. Ce sont mes héros.

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, était directeur du personnel des Blackhawks à l’époque. Il a nié toute connaissance de l’affaire.

Embauché par les Blackhawks en 2008, Quenneville a mené l’équipe à trois championnats de la Coupe Stanley.

Il a signé 452 victoires en 796 matchs avec Chicago. Avec 969 gains remportés au cours de sa carrière, il est le deuxième entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la LNH.

Renvoyé en novembre 2018, il a été embauché par les Panthers en avril 2019 pour succéder à Bob Boughner.