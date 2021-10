11 questions sur les Internationaux Patinage Canada avec Alain Goldberg

Au travers de ses quatre vagues, la pandémie a en effet emporté l’édition 2020 de ce rendez-vous, de même que les Championnats mondiaux qui devaient être présentés à Montréal en mars de la même année.

Comme l'ensemble des grands prix ISU, l’événement du week-end sera présenté en webdiffusion par Radio-Canada Sports avec la description de Catherine Gauthier et l’analyse experte d’Alain Goldberg.

Ce dernier offre ici un avant-goût de ce qui vous attend sur la glace du Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre.

Q. Est-ce qu’on peut enfin parler d’un retour à la normale pour ce sport au Canada?

R. Les choses ont été très compliquées en raison de la COVID. N’empêche que nos patineurs ont été très courageux et leur préparation va bon train en prévision des Jeux olympiques de février prochain. Ces compétitions de grand prix sont vraiment un test pour chacun.

Q. Vancouver est le deuxième des six rendez-vous de cette série des grands prix ISU et déjà la semaine dernière, des Canadiens se sont démarqués à Las Vegas.

R. Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen se sont bien accrochés à la troisième place en danse, derrière deux duos américains.

Il y avait d’une part Madison Hubbell et Zachary Donohue, deuxièmes aux mondiaux de Milan en 2018 et de Stockholm plus tôt cette année, puis leurs compatriotes Madison Chock et Evan Bates. Ç’a été une belle bataille.

Le programme de Beaudry et de Sorensen, monté par Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, était de très haute qualité, très innovant, très intéressant. Personnellement, je les voyais devant l'un des deux couples américains. C’est vraiment dommage que les jurys aient vu ça autrement.

Fait à souligner, les quatre meilleures paires du dernier week-end s’entraînent toutes à Montréal [notamment à l’aréna Gadbois, NDLR] où l’on retrouve une école phénoménale de danse sur glace. C’est prodigieux de voir la diversité des chorégraphies qu’ils ont réussi à faire.

Tout cela s’est maintenu même durant la pandémie. Il a fallu obtenir des autorisations spéciales. Ç’a été tout un travail. Il faut dire que plusieurs des couples de danse sur glace vivent déjà ensemble.

Q. Le Canada n’avait pas délégué ses meilleurs patineurs à Las Vegas, mais les concours individuels, tant du côté des dames que des messieurs, ont quand même été remarquables.

R. L’Américain Nathan Chen, champion du monde en titre, un garçon qui fait cinq quadruples sauts, était en compétition. Mais ç’a été très difficile pour lui de concurrencer ses adversaires, dont son compatriote Vincent Zhou, qui a gagné la compétition contre toute attente.

Zhou a ouvert son programme avec un quadruple lutz, le premier de ses quatre sauts quadruples. Autant dire que tout le monde était bouche bée. L’Ontarien Nam Nguyen a terminé 8e parce qu’il n’exécute pas assez de quadruples pour rivaliser avec les meilleurs.

Nathan Chen est l'un des grands favoris chez les hommes Photo : Reuters / JESSICA GOW/TT

Il faut savoir que le niveau actuel chez les messieurs est phénoménal. Chen devrait normalement être à Vancouver en fin de semaine. Si tout se passe comme prévu pour lui, il devrait l’emporter.

Q. Est-ce qu’on peut dire que le Canada aura son équipe A à Vancouver?

R. Beaucoup de ceux que l’on a vus à Las Vegas, comme Evelyn Walsh et Trennt Michaud, huitièmes en couples, sont encore de jeunes apprentis patineurs. Pour qu’ils puissent vraiment entrer dans les futures grandes compétitions, il faut leur donner le temps de devenir des athlètes émérites.

Mais dans la compétition que nous allons voir en fin de semaine, on a un couple tout à fait exceptionnel. Vanessa James et Eric Radford, récents médaillés d’argent de la Classique d’automne, à Pierrefonds, représentent le Canada. Et on a encore une chance de podium avec Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro.

Ces deux couples sont des espoirs de médailles à Vancouver et peut-être même pour un classement parmi les cinq premiers aux Jeux olympiques.

N’oublions quand même pas que les Championnats canadiens [du 6 au 13 janvier, à Ottawa, NDLR] feront foi de tout pour la sélection olympique.

Q. Est-ce que le Canada a déjà assuré ses places pour les Jeux de Pékin? Comment est-ce que cela fonctionne?

R. Nos patineurs ont les points ISU nécessaires pour y aller et respecter les cotes minimales. Mais c’est quand même le Canada qui décide en dernier lieu de la composition de son équipe.

Il y a plusieurs patineurs et couples de patineurs qui sont capables de se présenter aux Jeux, mais il faut qu’ils obtiennent leur sélection aux Championnats canadiens.

Q. Qui d’autre devra-t-on surveiller à Vancouver?

R. D’abord, pour finir avec les couples, il y a un duo de Chinois extraordinaires, doubles champions du monde et deuxièmes aux derniers mondiaux de Stockholm, Sui Wenjing et Han Cong. Leur présence nous permettra de voir si nos Canadiens sont capables de rivaliser avec les meilleurs au monde.

Chez les garçons, on a Keegan Messing qui veut rentrer dans les cinq meilleurs. Et puis il y a Roman Sadovsky, un jeune patineur qui a déjà atteint un certain niveau et qui fait beaucoup mieux cette saison. Peut-être va-t-il rejoindre le groupe des meilleurs. Ce n’est pas encore sûr.

Donc, Messing représente nos plus grandes chances. À Vancouver, il est capable d’être parmi les trois meilleurs. Il devra livrer bataille avec l’Américain Jason Brown, qui a récemment gagné une compétition en Finlande. Et il y aura bien sûr Nathan Chen, qui voudra retrouver la forme après sa 3e place de Vegas, sans oublier le jeune Japonais Keiji Tanaka.

Keegan Messing sera à surveiller à Vancouver Photo : Getty Images / Jamie Squire

Q. Comment peut-on expliquer l’évolution et la multiplication des prouesses réalisées par les patineurs, alors qu’il y a 20 ans, un quadruple saut était une exception?

R. C’est une excellente question. En fait, grâce à la télévision, grâce à la décomposition des mouvements qu’on est capable de faire, les écrans régénèrent aujourd’hui à 60 images par seconde, le monde entier voit sur YouTube les performances de tout le monde.

Les experts ont décomposé les gestes. Ils les ont analysés. Ils ont regardé comment les forces étaient utilisées et on a amélioré nos connaissances pour mieux utiliser les lois de Newton.

Les individus sont les mêmes. Mais la manière dont on utilise les couples de rotation, les appuis et les leviers fait qu’on a un meilleur rendement. On sait mieux utiliser les forces générées par les patineurs sur la glace.

Le temps de suspension dans les airs (environ huit dixièmes de seconde) est resté le même. Mais ce qu’on est parvenu à engendrer, c’est un énorme couple de rotation et des appuis phénoménaux dans un temps très court. Par la suite, on crée une accélération en ramenant les bras près du corps et du centre de rotation, diminuant l’inertie et augmentant la vitesse de rotation.

Q. Est-ce que les femmes sont en train de rattraper les hommes sur ce plan?

R. Exactement. Elles sont à la même hauteur que les garçons et peut-être plus! Parmi celles qui arrivent à faire ça, on trouve quelques Japonaises et surtout trois Russes que l’on va voir à Vancouver.

Il y a Eliona Kostornaïa, Elizaveta Tuktamysheva et Kamila Valieva, probablement la plus susceptible de monter sur la plus haute marche.

Elles sont toutes très jeunes (entre 16 et 17 ans). Et ça dérange au point où les autres pays, incapables de rivaliser, font des représentations pour relever l’âge auquel on pourrait participer à des compétitions chez les seniors.

Pour le Canada, on surveillera Madeline Schizas, qui est une bonne patineuse, mais pour qui la tâche va être rude et difficile. Elle avait terminé 13e aux derniers Championnats du monde.

Même pour une place aux Jeux olympiques, elle y sera probablement, mais elle n’a pas droit à l’erreur, car elle doit se classer parmi les 24 meilleures au monde.

Q. Le public est aussi de retour pour assister aux compétitions. Quelle part jouent les spectateurs dans les gradins qui sont là pour applaudir vos prouesses?

R. En fait, l’art de bien patiner, c’est de le faire devant des milliers de paires d’yeux sans tenir compte qu’il y a du monde qui vous regarde.

C’est oublier le milieu environnant pour être en osmose, en connexion entre sa tête et son corps en excluant les parasites extérieurs, comme la pression, les spectateurs ou les gens qui voudront vous parler.

Ceux qui apprivoisent le mieux la solitude deviennent souvent de très grands patineurs. C’est difficile à faire parce qu’il faut arriver à faire un vide total pour laisser place aux réflexes qui ont été emmagasinés par les répétitions et les entraînements.

Q. L’an dernier, les Championnats canadiens se sont déroulés de manière virtuelle par l’entremise de performances tournées en vidéo sur lesquelles les juges ont apposé des notes. C’était très particulier, non?

R. C’était une expérience sans commune mesure. Ça ne s’était jamais fait. Ç’a fait progresser des gens. Certains ont été excellents dans ce cadre-là et d’autres l’ont moins réussi, ne serait-ce que parce qu’ils n’ont pas tous pu s’entraîner de la même manière.

Dans certains coins de pays, il n’y avait pas de place pour s’entraîner. Il y a d’autres endroits où l’on n’a pas nécessairement respecté le confinement. Tout le monde n’était pas à égalité. C’est encore le cas pour cette année, où les athlètes canadiens n’ont pas eu les mêmes facilités d’entraînement que certains pays.

Q. En terminant, quels sont les patineurs canadiens ayant les meilleures chances de grimper sur le podium en fin de semaine.

R. Je dirais Piper Gilles et Paul Poirier en danse, de même que Keegan Messing pour les messieurs. Chez les couples, il faut regarder vers Kirsten Moore-Towers et son partenaire Michael Marinaro de même que Vanessa James et Eric Radford.