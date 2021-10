Les Astros gagnent le deuxième match; la Série mondiale est égale

Associated Press

Les favoris de la foule ont inscrit un premier point en première, suite à un ballon-sacrifice d'Alex Bregman.

Est alors venu marquer Jose Altuve, qui allait porter le score au compte final avec un circuit en solo, en septième.

Travis d'Arnaud a répliqué au point initial avec un circuit, avant une deuxième manche de quatre points des Astros.

Après des simples de Kyle Tucker et Yuli Gurriel, Jose Siri a brisé l'égalité avec un simple à l'avant-champ.

Martin Maldonado a poussé deux coureurs au marbre avec un simple, puis Michael Brantley a porté le score à 5-1 à l'aide d'un autre simple.

Freddie Freeman a réduit l'écart avec un simple opportun en cinquième, mais Gurriel a rétabli la marge via un optionnel, en sixième manche.

Max Fried a donné six points et sept coups sûrs en manches, en plus de commettre un mauvais lancer.

Jose Urquidy a permis deux points et six coups sûrs en cinq manches, et retiré sept frappeurs sur des prises.

Il est devenu le premier Mexican à effectuer trois départs en Série mondiale, en incluant ses deux sorties en 2019, contre Washington.

À son départ précédent cette année, Urquidy n'avait retiré que cinq frappeurs et Boston avait gagné au Fenway Park, durant la série de championnat de l'Américaine.

Je n'avais vraiment pas bien fait à mon dernier départ, a-t-il confié, à l'aide d'un interprète. Mais il y a de bons jours et de mauvais jours.

Atlanta a remporté le premier match 6-2, mardi.

Le match numéro trois aura lieu vendredi soir au Truist Park, qui a été inauguré en 2017.

Houston va déléguer Luis Garcia, contre Ian Anderson.

Les matchs 4 et 5 vont aussi être présentés à Atlanta, samedi et dimanche.

Les Braves ont pris part à la Série mondiale le plus récemment en 1999, se voyant alors balayés par les Yankees de New York.

En tant que formation basée à Atlanta, les Braves ont remporté la Classique automnale en 1995, aux dépens de Cleveland.

L'édition 2017 de la Série mondiale s'est conclue par un premier triomphe pour les Astros.

Par ailleurs, le droitier des Braves Charlie Morton s'est rendu à Green Bay pour y être examiné par le Dr Robert Anderson, un spécialiste du pied et de la cheville.

Morton s'est fracturé le péroné droit lorsqu'atteint par une flèche de Gurriel, dans le premier match de la Série mondiale.

L'artilleur de 37 ans devrait être à l'écart jusqu'au prochain camp d'entraînement.

Sa place dans la formation a été comblée par Tucker Davidson, un gaucher. Celui-ci a montré une moyenne de 3,60 en quatre départs avec Atlanta cette année, en mai et juin.