Blackhawks : Kyle Beach révèle être la victime de Brad Aldrich

Beach a participé à une entrevue via téléconférence au réseau TSN avec le journaliste d'enquête Rick Westhead, qui a suivi le dossier depuis la première heure.

Il n'était identifié que sous le pseudonyme de John Doe 1 dans les documents officiels déposés en 2010.

La journée d’hier en a été une de multiples émotions. J’ai pleuré, j’ai ri, j’ai pleuré encore. Ma copine et moi ne savions pas comment se sentir, je l’ai prise dans mes bras, elle a été mon ancre depuis le début de cette histoire , a dit Beach.

L’attaquant, qui n’a jamais joué dans la LNH mais qui a eu une longue carrière dans la Ligue américaine, la ECHL et en Europe, a raconté comment il a décrit l’incident à sa famille.

Je leur ai dit peu de temps après que ça se soit produit. Je me souviens que ma mère a pleuré pendant des jours, elle pensait qu’elle aurait dû me protéger et se sentait impuissante.

Beach a également décrit comment il s’est senti en voyant Aldrich participer aux célébrations, et ce, après qu’il ait dit à un autre membre du personnel qu’il avait été agressé sexuellement.

C’est comme si j’étais malade. C’est comme si sa vie n’avait pas changé. Il était là pour la photo d’équipe, pour soulever la coupe, participer au défilé… Ça m’a donné l’impression que je n’étais rien. C’est comme si il était dans son droit et c’est moi qui avait fait quelque chose de mal, que c’est moi qui m’étais mis dans cette situation.

Les Blackhawks sont allés visiter une école avec la coupe, avec lui… Les mots manquent pour décrire ça.

Une enquête a mené à la démission du directeur général des Blackhawks Stan Bowman, qui était en poste à l’époque.

Le commissaire Gary Bettman rencontrera Kevin Cheveldayoff et Joel Quenneville jeudi.

