Le Lightning de 8 à 10 semaines sans Nikita Kucherov

L'attaquant étoile Nikita Kucherov est passé sous le bistouri pour une blessure au bas du corps et ratera de 8 à 10 semaines d'activités, a indiqué le Lightning de Tampa Bay, mercredi.

On ignore pour l'instant la nature de la blessure subie par le Russe, ainsi que la procédure chirurgicale à laquelle il a été soumis.

Son nom avait été placé sur la liste des blessés à long terme la semaine dernière. Il n'avait pu terminer la rencontre du 16 octobre contre les Capitals de Washington, après être entré en contact avec Garnet Hathaway.

Kucherov, 28 ans, a inscrit un but et amassé trois passes en trois matchs cette saison avec le Lightning.

Le Russe totalise 222 buts et 329 passes en 518 rencontres dans la LNH, en plus d'avoir amassé 127 points (44 buts et 83 aides) en 113 matchs éliminatoires.

Kucherov a été sélectionné au 2e tour, 58e au total, par le Lightning lors du repêchage de la LNH en 2011.